Klare Kriterien zur Bewertung unabhängiger Fortbildung

Fach- und Praxisforum des Marburger Bundes in Berlin

Was macht unabhängige Fortbildung aus? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Fach- und Praxisforums „Prüfkriterien für unabhängige Fortbildung“, zu dem der Marburger Bund am 14. Mai 2019 Fachleute und interessierte Mitglieder nach Berlin eingeladen hatte.



Prof. Dr. Reinhard Griebenow, MB-Fortbildungsexperte und Mitglied im Arbeitskreis Fort- und Weiterbildungspolitik des Marburger Bundes, wies auf die ausgeprägte Vielgestaltigkeit der Fortbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte hin, die von der online verfügbaren „point-of-care“-Fortbildung, seriellen Angeboten - wie etwa in Zeitschriften - bis hin zu mehrtägigen Kongressen oder umfänglichen elektronisch verfügbaren Fortbildungen reichten. Parallel zu dieser Ausdifferenzierung sei es jedoch nicht zur Entwicklung von Standards gekommen, die einheitlich für die Erstellung und Präsentation der Inhalte über alle Fortbildungsmodalitäten hinweg gelten. „Der Marburger Bund hat sich der Aufgabe angenommen, solche klaren und praktikablen Prüfkriterien zu erarbeiten, anhand derer unabhängige Fortbildung zu erkennen ist“, betonte Griebenow.



MB-Bundesvorstandsmitglied Dr. Hans-Albert Gehle machte deutlich, dass schon an der Sprache von Autoren und Fortbildungsreferenten erkennbar werden könne, ob Fortbildungsinhalte frei von wirtschaftlichen Interessen seien. So müssten kausalitätsbegründende Befunde sprachlich klar und eindeutig von anderen Daten getrennt sein. Auch die Beschreibung der Evidenzstärke dürfe nicht mit der Abgabe einer Handlungsempfehlung vermischt werden. Neben der Sprache seien weitere Bewertungskriterien für unabhängige Fortbildung u.a. die Nutzung unabhängiger Informationsquellen (wie z.B. Cochrane Library, Nutzenbewertungen des IQWiG, Stellungnahmen der AkdÄ), Darstellung der gesamten verfügbaren Evidenz zum Thema sowie volle Transparenz von Interessen.



„Die Bundesärztekammer wie auch die einzelnen Kammern haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Wahrung von Neutralität und Transparenz vorgeschlagen bzw. verpflichtend gemacht, für die aber weitgehend unbekannt ist, inwieweit sie ihr Ziel erreichen. Wir möchten unseren Mitgliedern praktikable Kriterien an die Hand geben, anhand derer sie als Teilnehmer von Fortbildung überprüfen können, ob es sich um eine unabhängige Fortbildungsmaßnahme handelt“, so Gehle.

