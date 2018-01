Neuerscheinung: CD-Trainingskonzept für ein dreitägiges Führungstraining zum Thema Werte

Werte geben Orientierung bei Entscheidungen. Mit dem Seminarkonzept von Gisela Blümmert unterstützen Trainer Führungskräfte dabei, zu erkennen, welche Tugenden für sie selbst und ihre Organisation bedeutsam sind. Eine Basis, um richtig entscheiden zu können. Das direkt umsetzbare Seminarkonzept zu diesem Thema ist soeben auf CD-ROM im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erschienen.



Zwei Mitarbeiter sind qualifiziert, ein Projekt zu leiten. Doch nur einem kann die Leitung übertragen werden – der andere wird enttäuscht werden. Ein wichtiges Projekt kann nur rechtzeitig abgeschlossen werden, wenn alle Kollegen gleichzeitig im Einsatz sind – dagegen stehen bereits genehmigte Urlaubsanträge. Je mehr Befugnisse eine Führungskraft hat, desto öfter steht sie bei wichtigen Entscheidungen vor einem Dilemma. Mit dem vorliegenden Seminarkonzept werden Teilnehmer befähigt, Prinzipien moralischen Handelns in einem Dilemma anzuwenden, die für den Führungsalltag relevanten Tugenden zu identifizieren und Strategien zur Stärkung wichtiger Führungstugenden zu entwickeln. Doch nicht nur die Handlungssicherheit der Führung ist ein Wirtschaftsfaktor. Bei klaren und verinnerlichten Werten müssen auch Mitarbeiter in vielen Fällen nicht fragen, was sie machen sollen, sondern wissen, was zu tun ist. Auch die Kundenbindung wird gefestigt, da Kunden neben dem Preis auch S

ervicebereitschaft und Fairness erwarten. So können Werte zum Fundament der Wertschöpfung entwickelt werden.



Basis dieses Trainings ist die Selbstreflexion. Wie definiere ich ethisch korrektes Führungshandeln? Beherzige ich meine selbst gesetzten Maximen? Gehe ich achtsam und verantwortungsvoll mit meinen eigenen Möglichkeiten und Grenzen und mit den Handlungsspielräumen meiner Mitarbeiter um? Dabei wechseln sich erlebnisorientierte Übungen mit Einzelreflexion, Gruppenarbeiten, Inszenierungen und Vorträgen ab.



Das CD-Trainingskonzept beinhaltet alle Unterlagen und Arbeitshilfen für ein dreitägiges Training. Trainer und Seminarleiter können die modern gestalteten Unterlagen frei nutzen und flexibel an ihre eigenen Erfordernisse bzw. die Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen. Herzstück des Trainings sind insgesamt 240 PowerPoint-Charts mit zahlreichen Schaubildern. Sie können originalgetreu präsentiert werden oder dienen als Blaupause für die Themenbearbeitung an Pinnwand und Flipchart. Ein Trainerleitfaden gibt einen Überblick über Ansatz, Inhalte und eingesetzte Methoden. Der detaillierte Ablaufplan hilft bei der zeitlich-inhaltlichen Trainingsplanung, ausführliche Handouts für Teilnehmer und Führungskräfte führen durch die Übungen und dokumentieren die persönlichen Arbeitsergebnisse.



Gisela Blümmert. CD-Trainingskonzept: Führen mit Tugenden.

Wertschöpfung durch Werte: Tugenden im Führungsalltag. Moralisch handeln im Dilemma. Fürsorge und Selbstfürsorge, Achtsamkeit. Eigene Tugenden erkennen und stärken. managerSeminare, Bonn 2018. CD-ROM mit Trainer-Einzellizenz. Enthält PPT-Folien mit Traineranleitungen, Trainingsablauf, Flipchartvorlagen, Kartensätze, Handouts, Infos, Online-Ressourcen für drei Trainingstage. 248,00 EUR

managerSeminare Verlags GmbH

