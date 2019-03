Deutschland fährt MAN

19.03.19

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist künftig mit einem exklusiv ausgestatteten MAN Lion’s Coach unterwegs. Auch das Frauen-Nationalteam und die U 21-Nationalmannschaft erhalten einen maßgeschneiderten Mannschaftsbus aus dem Hause MAN Truck & Bus.



· MAN Lion‘s Coach mit umfangreicher Ausstattung an die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg übergeben



· MAN Truck & Bus stellt als „Offizieller Buspartner des DFB“ drei Mannschaftsbusse für die Männer-, Frauen- und Nachwuchsauswahl zur Verfügung



· Sportsponsoring als etabliertes Instrument der MAN-Markenkommunikation



Am 20. März 2019 ist es soweit: Dann rollt der Ball beim Länderspielauftakt der DFB-Auswahl in der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Zwei Tage vor dem Heimspiel der Nationalmannschaft gegen Serbien kann Bundestrainer Joachim Löw auf einen leistungsstarken Neuzugang im Team bauen: Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat symbolisch die Schlüssel für den neuen Mannschaftsbus – einen MAN Lion’s Coach C – übernommen.



„Wir freuen uns sehr, ein bedeutender Teil der Partnerschaft zwischen Volkswagen und dem Deutschen Fußball-Bund zu sein. Als offizieller Buspartner des DFB stellen wir die neuen Mannschaftsbusse und werden fortan das Team von Joachim Löw zu den Länderspielen begleiten. Der neue Bus der Nationalelf punktet in Sachen Fahrdynamik, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Sein unverkennbares Design und eine einzigartige Komfortausstattung machen ihn zu einem echten Blickfang und Wohlfühlplatz“, sagte Joachim Drees, Vorsitzender des Vorstands von MAN Truck & Bus, im Rahmen der offiziellen Busübergabe vor der Volkswagen Arena in Wolfsburg.



Mit stattlichen 500 PS (368 kW) startet „Die Mannschaft“ in das Länderspieljahr und die anstehende Qualifikation für die Fußball- Europameisterschaft 2020. Auch das Frauen-Nationalteam, für das in diesem Jahr mit der Weltmeisterschaft in Frankreich ein echtes Highlight auf dem Programm steht, kann sich über einen MAN Lion‘s Coach C mit 460 PS (338 kW) als neuen Teambus freuen. Mit der U 21-Nationalmannschaft erhalten zudem die Stars von morgen ein rollendes Mannschaftsquartier der Marke MAN – ebenfalls vom Typ Lion’s Coach C und 460 PS (338 kW) stark. Alle drei DFB-Mannschaftsbusse warten mit einer umfangreichen Sonderausstattung und einer exklusiven Innenraumgestaltung auf. Den individuellen Ausbau der dreiachsigen Fahrzeuge mit 13,4 Metern Länge hat das MAN Bus Modification Center in Plauen übernommen.



„Wir wollen zurück an die Weltspitze. Dazu gehören auch starke Partner, die wir mit Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und MAN haben. Mannschaftsbusse haben für Spieler wie für Fans immer auch einen hohen emotionalen Wert. Der neue Mannschaftsbus wird ein Aushängeschild für die Nationalmannschaft sein und fällt rein äußerlich vor allem durch sein helles, freundliches und innovatives Design auf“, so Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB.



Während der EM-Qualifikation bieten sich für die A-Nationalmannschaft ausreichend Gelegenheiten, die umfangreiche Komfortaustattung des MAN Lion’s Coach besser kennenzulernen. Neben eingebauten Tisch- und Beinauflagen in der ersten Reihe sind alle 36 Leder-Fahrgastsitze mit verstellbaren Kopfstützen ausgestattet. Vier Vis-à-Vis-Tische, davon zwei höhenverstellbar, bieten Platz für Besprechungen vor und nach dem Spiel. Ein hochwertiger Catering-Bereich mit reichlich Stauraum, Kühlschrank und Kaffeebar sowie eine Komforttoilette gestalten den Aufenthalt an Bord angenehm. Auch die leistungsstarke Multimedia-Ausstattung lässt wenig Wünsche offen: Premium-WLAN mit LTE-Empfang, Medienserver, LCD-Monitore im Heck, eine Soundanlage mit zusätzlichen Lautsprechern und Subwoofern, HDMI-Anschluss sowie USB-Steckdosen sorgen für beste Unterhaltung.



Besonderes Augenmerk legen die DFB-Verantwortlichen auf das Thema Sicherheit. Neben einer Umfeldbeobachtung durch sechs Kameras ist der MAN Lion’s Coach des DFB-Teams mit zahlreichen Assistenzsystemen wie dem Notbremsassistenten (EBA), dem Spurüberwachungssystem (LGS), dem Elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP), Regen-Licht-Sensor, Aufmerksamkeitsassistent MAN AttentionGuard und einem abstandsgeregelten Tempomat (ACC) ausgestattet.



Als Teil der umfangreichen Volkswagen Partnerschaft mit dem DFB schreibt MAN seine Erfolgsgeschichte im Sportengagement fort: „Zahlreiche europäische Spitzenclubs wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain fahren mit Bussen von MAN. Im Bereich des Teamsports kommt man an Mannschaftsbussen von MAN Truck & Bus nicht mehr vorbei. Sportsponsoring ist inzwischen ein etabliertes Instrument der Markenkommunikation und hilft, unsere Produktmarken emotional aufzuladen und klar zu positionieren“, resümiert Hartmut Sander, der als Vice President Corporate Communications bei MAN Truck & Bus für das Sportsponsoring zuständig ist.

(lifePR) (