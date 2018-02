Trailrunnig-Workshop im Hotel mama thresl

Trailrunning ist derzeit in aller Munde und spätestens wenn im Frühjahr der Schnee großflächig von den Bergen verschwunden ist, zieht es die Ausdauerfreunde und Bergfexe wieder in das unwegsamere Gelände. Jeder der selbst schon mal versucht hat einen Berg im Laufschritt zu erzwingen, weiß, dass zum Trailrunning sehr viel mehr gehört als nur Kondition. Aus diesem Grund bietet das Hotel mama thresl in Leogang vom 14. bis 17. Juli 2018 einen Workshop für alle Fans des Trailrunning an, um zum Beispiel die Lauftechnik und Stabilisation zu schulen und auch planerische Trainingsanreize zu setzen.



Gemeinsam mit den Lauf-Coaches Felix Zobrist, Tina Ogriseg und Timo Kantereit hat das mama thresl ein Package aufgesetzt, das folgende Leistungen inkludiert:





Drei Übernachtungen mit Frühstück

Tägliches gemeinsames Dinner (ohne Getränke) mit BBQ Abend, Hut-Menü auf Huwi's Alm und Fish meets Beef-Dinner

Zwei Trainingseinheiten täglich

Drei unterschiedliche Levels (Einsteiger, Mittel und Fortgeschrittene)

Samstag und Sonntag BODEGA-Einheiten

Stabilisations- und Lauftechniktraining

Zutritt zum Wohlfühlbereich

Fotografische Dokumentaion des gesamten Camps durch Chris Drüke

Abendlicher Recap des Tages

Preis: 365 Euro pro Person im Doppelzimmer und 495 Euro pro Person im Einzelzimmer





Zu den Coaches:





Felix Zobrist ist erfahrener Trailrunner, Triathlet und Coach. Der 28-jähriger Schweizer ist von Beruf Berater und somit Experte wenn es darum geht beim Zeitmanagement Training und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Tina Ogriseg wurde der Bergsport als gebürtige Südtirolerin in die Wiege gelegt. In ihrer Kindheit und Jugend war sie neben Skirennläuferin auch noch erfolgreiche Sechskämpferin. In den letzten zwei Jahren hat sie den Ausdauersport für sich entdeckt und drei Marathons und fünf Halbmarathons gefinished

Timo Kantereit hat bereits 20 Marathons rund um die Welt bestritten und gibt diese Erfahrung gerne in Form von Coachings an Laufbegeisterte weiter



