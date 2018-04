Internationaler Kongress zur Natürlichen Familienplanung "Empfängnis regeln" mit der App?

Auf dem 1. Internationalen Kongress der Malteser zur Natürlichen Familienplanung erörtern in Köln 180 Fachleute die medizinischen, kulturellen und sozialen Bedingungen rund ums Thema „Familienplanung “. Zentrales Fazit mit Blick auf Deutschland: Das Thema gewinnt bei jungen Frauen an Bedeutung, die Zeiten in denen der Kinderwunsch mit dem Absetzen der „Pille“ gleichgesetzt wurde, scheinen vorbei. „Technische Möglichkeiten, zum Beispiel durch Apps zur Zyklusüberwachung oder durch digitale Zyklusblätter, um die fruchtbaren Tage verlässlich bestimmen zu können, sind mehr und mehr gefragt“, berichtet Petra Frank-Herrmann, Funktionsoberärztin in der Abteilung Endokrinologie und Fertilitätsstörungen der Universitätsfrauenklinik Heidelberg. Frauen suchten Wege, um ohne chemische Hilfen die Zeiträume für hohe und geringe Fruchtbarkeit zu bestimmen. Doch Anbieter von Apps scheuten bisher die wissenschaftliche Überprüfung ihres Angebotes.



Prof. Christian Gnoth, Mitglied der Sektion Natürliche Fertilität an der Medizinischen Fakultät der Universität Köln, stellte dem Fachpublikum die neuen Erkenntnisse vor, wie Hormone und Genetik den weiblichen Zyklus regulieren. Diese Erkenntnisse sind auch Grundlage einer sicheren Anwendung natürlicher Methoden und fließen kontinuierlich in die Arbeit der Malteser ein.



Für die Malteser betonte die Leiterin der Abteilung Gesundheit und Prävention, Dr. Ursula Sottong, dass Paare auf ihre Frage „Kinder oder keine?" Angebote bekommen sollten, die seriös sind. „Im Kern geht es darum, Frauen und Männer dabei zu unterstützen, ihre Fruchtbarkeit gemeinsam und partnerschaftlich zu gestalten. Dazu gehört u.a. auch, dass im Zeitalter einer evidenzbasierten Medizin Paare und Ärzte auf wirksame Alternativen, die wissenschaftlich erprobt sind, zurückgreifen können.“ Die Malteser wollen die Natürliche Familienplanung unter der Überschrift Sensiplan als eine wirksame Alternative stärker im Gesundheitssystem verankern.



Der zweitägige Fachkongress findet derzeit in Köln statt. Er behandelt neue Erkenntnisse zur Fertilität, die unterschiedlichen Methoden der natürlichen Familienplanung und Erfahrungen aus so unterschiedlichen Ländern wie den USA, China und Schweden. In Vorträgen, Podien und Workshops erörtern Ärzte, Beraterinnen und Forscher Themen wie „Beeinflussung und Störmöglichkeiten der Fertilität“, Sicherheit bei Anwendung der Natürlichen Familienplanung, die Nutzbarkeit von Zyklus-Apps und deren Datensicherheit sowie eine „Erfüllte Sexualität – Was Zwei einander ein Leben lang schenken können“ machen das Spektrum deutlich.



Weitere Information zum Thema unter www.nfp-online.de.

