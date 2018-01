Mainova als "Top-Lokalversorger" ausgezeichnet

Dreifacher Grund zur Freude: Mainova ist erneut „Top-Lokalversorger“ in den Sparten Strom, Gas und Wasser. Das Gütesiegel verleiht das unabhängige Energieverbraucherportal. Der Frankfurter Energiedienstleister überzeugte die Tester in den Sparten Strom und Gas bereits zum neunten Mal. Ausschlaggebend für die Bewertung sind das Preis-Leistungsverhältnis sowie Kriterien wie Umweltengagement, regionales Engagement, Servicequalität und Datenschutz der Mainova.



Auch in der Sparte Wasser bestätigt Mainova die Auszeichnung als „Top-Lokalversorger“. Seit der ersten Vergabe der Auszeichnung im Jahr 2015 erfüllt das Unternehmen jährlich die strengen Anforderungen. Dazu zählen beispielsweise Transparenz, Kundeninformation und –zufriedenheit, Wasserqualität, Ökologie sowie Engagement bei Zukunftsthemen.



Mainova-Vorstandsmitglied Norbert Breidenbach über den Erfolg: „Einmal mehr zählen wir zu den besten Strom-, Gas- und Wasseranbietern. Unser Fokus liegt auf einem guten Preis-Leistungsverhältnis, fairen Vertragsbedingungen und hoher Servicequalität. Dass auch unser regionales Engagement gewürdigt wird, freut uns sehr und bestätigt unsere Unternehmensphilosophie, die wir auch zukünftig verfolgen werden."



Über das Gütesiegel



Seit 2009 vergibt das unabhängige Energieverbraucherportal das Siegel „Top-Lokalversorger“ in den Sparten Strom und Gas, seit 2015 auch im Segment Wasser. Dieses Mal gab es mit 569 Bewerbungen in allen drei Sparten einen neuen Teilnehmerrekord. Bei der Bewertung werden neben dem Preis unter anderem das Umweltengagement, die regionale Verbundenheit sowie die Servicequalität berücksichtigt. Weitere Informationen zum Siegel und dem Energieverbraucherportal sind unter



www.top-lokalversorger.de und www.energieverbraucherportal.de zu finden.



Informationen zu sämtlichen Mainova-Angeboten und -Tarifen gibt es auf www.mainova.de oder bei der kostenfreien Mainova ServiceLine unter der 0800 11 444 88.



Mainova AG

Die Mainova AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist Hessens größter Energieversorger und beliefert mehr als eine Million Menschen mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Hinzu kommen zahlreiche Firmenkunden im gesamten Bundesgebiet. Das Unternehmen erzielte mit seinen knapp 2.700 Mitarbeitern im Jahr 2016 einen Umsatz von fast 2 Milliarden Euro. Größte Anteilseigner der Mainova AG sind die Stadtwerke Frankfurt am Main Holding (75,2 Prozent) und die Münchener Thüga (24,5 Prozent). Die übrigen Aktien (0,3 Prozent) befinden sich im Streubesitz.

