Focus Money: Mainova gehört zu den besten deutschen Stromversorgern

In der Rangliste der besten deutschen Stromversorger 2020, die das Wirtschaftsmagazin Focus Money in seinem aktuellen Energie- Atlas veröffentlicht, belegt die Mainova AG den zweiten Platz. Dies sei laut Focus Money vor allem "Ergebnis guter Kundenbewertungen und einer sehr hohen Punktzahl im Bereich Kundenservice". Mainova weist demnach unter den besten zehn Versorgern auch die zweithöchste Weiterempfehlungsrate auf. Für die Studie durch das Hamburger Marktforschungsinstitut Statista bewerteten über 10.000 Online-Teilnehmer ihre Stromversorger in 175 Regionen der Bundesrepublik. Darüber hinaus flossen in die Untersuchung die Website- und Serviceangebote der Versorger im On- und Offline-Bereich mit ein.



Mainova-Vorstand Diana Rauhut betont: "Die positive Bewertung durch Focus Money bestätigt unsere konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden und zeigt uns ihr Vertrauen in unsere Produkte und Leistungen. Mit passgenauen Lösungen und bestmöglichem Service sorgen wir dafür, dass Energie einfach funktioniert."



Ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Paket bescheinigt Mainova darüber hinaus auch die Auszeichnung als "Top Lokalversorger 2020" durch das Energieverbraucherportal mit seinen strengen Prüfkriterien.

