Pressemitteilung BoxID: 769667 (Maier Sports)

Pyrit - Don't call it Jeans

Pyrit heißt die Funktionshose für Outdoor und Reise von Maier Sports, die im Look einer Jeans für Furore sorgt.



Sieht zwar aus wie eine Jeans, ist aber eine funktionelle Hose, perfekt für Reise und Freizeit. Damit können auch eingefleischte Jeans-Fans „ohne Gesichtsverlust“ auf eine funktionelle Wanderhose umsteigen. Mit der Pyrit für Damen und Herren lässt Maier Sports konventionelle Denim-Pants alt aussehen. Die modische Funktionshose bietet Jeans-Fans ihren geliebten Look, bietet diesen cool-lässigen Auftritt aber in Form einer elastischen Pants, die dank der Baumwoll/Polyester/Elastan Mischung rasch trocknet und viel Bewegungsfreiheit bietet. Zur Wahl stehen drei angesagte Jeans-Farben: Denim Blue, Graphit Melange und Bronze Green Melange. Alle Pyrit Modelle sind mit einer umweltfreundlichen PFC-freien Imprägnierung wasserabweisend ausgerüstet. Die lässig geschnittene Hose überzeugt mit einer perfekten Passform inklusive Versteller am Bund, der eine individuelle Anpassung erlaubt. Für guten Tragekomfort sorgen zudem die vorgeformten Knie. Mit der Pyrit ist ein modischer Auftritt bei Ausflügen in die Natur, auf Reisen und in der Freizeit garantiert – nützliche Funktion inklusive. Die Pyrit steht auch in Bermuda-Länge für Damen und Herren zur Auswahl.



Material: 80% Baumwolle/18% Polyester/2% Elastan

UPE: ab 129,95 € | Bermuda ab 99,95 €

Größen Damen: 36 bis 52

Größen Herren: 46 bis 64

