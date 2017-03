Maier Sports - passt immer

Eine Jacke – über 50 Größen. Dieses einzigartige Konzept verfolgt der deutsche Passform-Spezialist Maier Sports bei seiner vielseitigen Funktionsjacke Metor. Da findet jede und jeder die perfekt passende Jacke.



Alle Outdoor-Freunde, Naturgenießer, Küstensportler, Wanderer, Spaziergänger, Genussradler und viele mehr, die gerne im Freien aktiv sind, dürfen sich über die neue „Passt-immer-Jacke“ Metor von Maier Sports freuen. Mit 30 verschiedenen Herren- und 23 Damengrößen gibt es keine zu langen oder zu kurzen Ärmel, keine zu weiten oder zu engen Jacken mehr. Die Metor passt – sie ist erste Wahl bei vielen Gelegenheiten. Eine echte Lieblingsjacke.



Das gleiche Konzept verfolgt Maier Sports seit vielen Jahren schon sehr erfolgreich bei seinen Hosen. Hier haben die Kunden die Wahl zwischen 32 Herren- und 25 Damengrößen. Die Marke bietet ihre Hosen nicht nur in Normal-, sondern auch in Kurz-, Lang und Übergrößen an. Schließlich ist jeder Körper anders. Das hat Maier Sports auch bei der in 53 Größen erhältlichen Metor berücksichtigt.



Diese sehr vielseitige Jacke ist ausgestattet mit einer wind- und wasserdichten sowie atmungsaktiven mTEX 10.000 Membrane. So bietet sie vollen Wetterschutz und sorgt auch bei schweißtreibenden Aktivitäten für ein angenehmes Klima. Dank AGION ACTIVE® ist für anhaltende Frische gesorgt, unangenehme Gerüche können erst gar nicht entstehen. Dabei ist die Metor angenehm leicht, weich und anschmiegsam. Sie fühlt sich einfach gut an und ist kaum zu spüren.



Wenn man sie einmal nicht braucht, aber auf jeden Fall dabei haben will, macht sie sich klein. Denn die Metor ist eine Packaway-Jacke, die sich praktisch in sich selbst verpacken lässt. Damit passt sie locker in jeden Rucksack – und bei einer Pause kann man das weiche Päckchen als bequemes Kopfkissen verwenden.



Nicht nur funktionell, auch modisch lässt die Metor keine Wünsche offen. Mit ihrem cleanen Design und der klaren Schnittführung passt sie zu jedem Outfit und bleibt über viele Saisons aktuell. Dabei können die Damen zwischen acht, die Herren zwischen sieben attraktiven Farben wählen. Damit steht Ihren Aktivitäten im Freien nichts mehr im Wege, egal bei welchem Wetter. Die Metor gilt übrigens als perfekte Drei-Jahreszeiten-Jacke vom Frühjahr bis zum Herbst – mindestens.



Übrigens: Die Jacken und Hosen von Maier Sports zeichnen sich nicht nur durch eine perfekte Passform und überzeugende Größenvielfalt aus. Sondern für Jacken und Hosen gilt außerdem: Maier Sports bietet fünf Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Für etwaige Reklamationen oder Reparaturen unterhält die Marke einen eigenen Nähsaal am schwäbischen Traditionsstandort Köngen.



Jacken Metor W und Metor M, UVP ab 149,95 €

Hosen Lulaka und Nil, UVP ab 89,95€









