Magic Sky beim 3x3 U18 World Cup 2017 in Chengdu

40 Mannschaften aus 37 Ländern nahmen an der 3x3 U18 Weltmeisterschaft vom 28. Juni bis 2. Juli 2017 in Chengdu teil. In der Spielart des Basketballs, welche ab der Olympiade 2020 in Tokio olympisch ist, treten zwei Teams mit jeweils drei Spielern gegeneinander an. Gespielt wird auf nur einen Korb. Spielfläche und Zuschauertribünen wurden von einem Magic Schirm mit einem Durchmesser von 36 Metern überdacht.

Magic Sky GmbH

