Umweltschutz: Für diese Produkte würden die Deutschen mehr Geld ausgeben

Nicht erst seitdem US-Präsident Donald Trump vor zwei Wochen den Pariser Klimavertrag gekündigt hat, ist das Thema Umweltschutz für viele Deutsche ein wichtiges Anliegen. Die meisten wissen mittlerweile, dass dringend etwas passieren muss, wenn auch die Generationen nach uns noch auf dem Planeten Erde die ganze Schönheit der Natur genießen sollen. In einer repräsentativen Umfrage hat das Hamburger Marktforschungsinstitut mafo.de mehr als 1.100 Deutsche befragt, für welche Produkte sie 10 Prozent mehr ausgeben würden, wenn dieser Betrag in den Umweltschutz fließen würde.



Frauen sind eher dazu bereit, in den Umweltschutz zu investieren



Ganz klar auf Platz 1 dieses Rankings liegt "Kleidung" mit 51,9 Prozent der Stimmen - vor allem die weiblichen Befragten (56,5 %) und die 18-30-Jährigen (56,8 %) wären bereit, 10 Prozent mehr für T-Shirts und Co. zu bezahlen, wenn dieser Teil in den Umweltschutz fließen würde.



Auf dem zweiten Platz folgt "Fleisch" mit 43,5 Prozent. Auch hier sind in erster Linie wieder die Frauen (45,1 %) und die Jüngeren (46,9 %), die an dieser Stelle bereit wären, zum Wohle der Umwelt mehr Geld auszugeben.



Auch für "Milch" (40,7 %) würden die Deutschen 10 Prozent mehr Geld bezahlen, wenn es der Umwelt dadurch besser gehen würde.



Auf den Plätzen folgen "Kaffee" (36,3 %), "Wasser" (33,9 %), "Brot" (28,4 %), "Softdrinks" (28,3 %), "Süßigkeiten" (27,6 %), "Strom" (26,4 %) und das "Auto" (26,0 %).



Bemerkenswert dabei ist, dass in jeder der Kategorien die Frauen und 18-30-Jährigen meist mit großem Abstand am ehesten dazu bereit sind, mehr Geld zu Gunsten der Umwelt auszugeben.



Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 09.06. bis 14.06.2017 in seinem online mafoBus repräsentativ 1.108 Personen.

