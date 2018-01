IBES: Natascha Ochsenknecht ist die Favoritin auf die Dschungelkrone

Das lange Warten hat ein Ende. Heute Abend ziehen wieder zwölf mehr oder weniger prominente Stars in den australischen Dschungel und kämpfen zwei Wochen gegen Maden, Kakerlaken und natürlich um die Krone. Im Vorfeld des RTL-Publikumsmagneten „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ hat das Marktforschungsinstitut mafo.de das deutsche TV-Publikum zu den Kandidaten befragt.



Favoritin auf die Dschungelkrone ist demnach Natascha Ochsenknecht. Die Ex-Frau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht liegt derzeit mit 20,8 Prozent klar an der Spitze des Rankings.



Bei den Männern liegt Ansgar Brinkmann vorne



Auf Platz zwei folgt Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann mit 14,4 Prozent der Stimmen – er hat durch seine sportliche Vergangenheit besonders viele Männer (21,5 %) auf seiner Seite.



Aber auch der Bachelorette-Gewinner David Friedrich (12,3 %) und DSDS-Gewinner Daniele Negroni (11,6 %) werden gute Chancen auf den Gesamtsieg eingeräumt. Auf dem letzten Platz landen hingegen, die Schwester von Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser und Schauspielerin Sandra Steffl (jeweils 2,3 %).



Ernüchternd fällt in diesem Jahr die Bekanntheit der vermeintlichen Stars aus. Hier liegt Natascha Ochsenknecht mit 83,2 Prozent an der Spitze, gefolgt von Society-Lady Tatjana Gsell (70,1 %) und schon mit weitem Abstand Schlagersängerin Tina York (38,9 %).



Die besten Chancen, von den TV-Zuschauern für die erste Dschungelprüfung nominiert zu werden, hat Tatjana Gsell. Sie wirkt unmittelbar vor dem Startschuss der neuen Staffel mit einem Wert von 2,8 eindeutig am wenigsten sympathisch auf das Publikum. Auf dem geteilten ersten Platz liegen hier David Friedrich und Tina York mit jeweils 6,2 von 10 möglichen Punkten.



Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 13.01. bis 19.01.2018 in seinem online mafoBus repräsentativ 1.060 Personen. Für weitere Infos zu dieser Studie schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an n.habenicht@mafo.de.

