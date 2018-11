Die Höhle der Löwen: Judith Williams ist die beliebteste Investorin

22.11.18

Vergangenen Dienstag lief bei TV-Sender VOX das Staffelfinale von „Die Höhle der Löwen“. Auch in diesem Jahr durften sich die Beteiligten der Gründershow wieder über konstant gute Quoten freuen. Zum Abschluss der 5. Staffel wollte das Marktforschungsinstitut mafo.de von den TV-Zuschauern wissen, wie beliebt die sechs Investoren beim Publikum tatsächlich sind.



Auf Platz 1 des Rankings landet Judith Williams mit 30 Prozent der Stimmen. Obwohl Williams in diesem Jahr aus terminlichen Gründen etwas kürzer treten musste und häufiger von ihrem Geschäftspartner Georg Kofler vertreten werden musste, wird sie vor allem von den weiblichen Befragten (36,4 %) als besonders sympathisch wahrgenommen.



Der zweite Platz geht an Frank Thelen mit 21,5 Prozent der Stimmen. Der Unternehmer mit den Schwerpunkten Technik und Design kommt besonders bei den Männern (27,8 %) und bei den 18-30-Jährigen (29,8 %) gut an.



Auf dem dritten Platz rangiert Ralf Dümmel. Der Norddeutsche liegt mit 21,1 Prozent nur ganz knapp hinter Thelen und ist vor allem bei den weiblichen Zuschauerinnen (23,9 %) beliebt.



Carsten Maschmeyer (12,9 %), Dagmar Wöhrl (11,6 %) und Georg Kofler (2,9 %) folgen dann schon mit einigem Abstand auf den Plätzen 4 bis 6.



Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 17.11. bis 22.11.2018 in seinem online mafoBus repräsentativ 1.056 Personen. Für weitere Infos zu dieser Studie schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an n.habenicht@mafo.de.

