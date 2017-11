Für Sehnsuchtsorte geeignet

Regelmäßig nennen die Deutschen Hamburg, wenn Sie gefragt werden, in welcher Stadt sie am liebsten wohnen würden. Die Gründe dafür sind vielfältig: die Weltoffenheit, eine gut laufende Wirtschaft, viele Grünflächen, die Lage an zwei Flüssen - Elbe und Alster - und eine Architektur, in der sich Repräsentation und Understatement die Waage halten. In dieses Umfeld von Natur, hanseatischem Selbstbewusstsein und vornehmer Zurückhaltung fügen sich die Naturholzböden von mafi nahtlos ein.



Das dachte sich auch Karina Medow. Ihr Innenarchitekturbüro Ewertz (so Medows Mädchenname) hat zur Gestaltung einer Stadtvilla in der Hansestadt insgesamt 240m2 mafi Eiche Astrein gebürstet weiß geölt verwendet: „Die Entscheidung für dieses mafi Parkett beruht auf dem zurückhaltenden Stil des Bodens, der die einzelnen Wohnbereiche unaufgeregt aber stilvoll verbindet. Die ruhige Optik des Bodens rückt das Mobiliar in den Fokus. Zum Wohnen gehört aber ebenso Gefühl. Bei mafi Böden spürt man barfuß noch das echte Holz", erklärt Karina Medow ihre Beweggründe.



Betritt man das Entree der Villa, fällt sofort die Helligkeit auf. Sie wird erzeugt durch das Zusammenspiel von großen Fensterflächen, der offenen Galerie und den warmen Farbtönen des mafi Holzbodens. Naturstoffe reagieren mit UV-Licht. Die mafi EICHE Astrein in der weiß geölten Variante eignet sich daher besonders für Räume, in die oft die Sonne hineinscheint: durch regelmäßige Seifenpflege können Farbveränderungen leicht entfernt werden.



Und es lohnt sich, die Farben dieser Holzbodendielen zu erhalten. Passen sie doch perfekt zu der gesamten Ausstattung der Villa und schaffen so eine harmonische Atmosphäre, in der sich eine Familie zuhause fühlen kann: „Bei der Größe der Räumlichkeiten und Modernität der Einrichtung war es mir in diesem Projekt besonders wichtig, dass die Atmosphäre warm, einladend und für eine Familie geeignet ist. Alles wurde darauf abgestimmt, die Möbel, die Beleuchtung, die Materialien und Stoffe und insbesondere der Holzboden", beschreibt Medow ihr Konzept.



Die außerordentlich Familienfreundlichkeit der mafi Naturholzböden zeigt sich vor allem an ihrer besonderen Eignung für das Kinderzimmer: Die spezielle mafi Oberfläche ist belastbar und, da sie einen direkten Kontakt zum Holz gewährt, zugleich warm, so dass Kinder darauf gut spielen können.



Schonend für die Knie der Kinder und schmeichelnd den Augen der Erwachsenen: denn Holzböden, wie die mafi EICHE Astrein gebürstet weiß geölt, sind unaufdringlich, versprühen aber durch ihr zeitloses Design stets einen eleganten Charme. Sie machen diese Schöpfung von Karina Ewertz Innenarchitekturbüro zu einem Ort, den man, genau wie die Hansestadt, nicht mehr verlassen will.

Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria.

