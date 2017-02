Edler Boden in den vier Wänden - ein Privatobjekt aus dem Salzburger Land

Für den heimischen Einsatz ergeben sich oftmals besondere Anforderungen hinsichtlich Multifunktionalität und Gestaltung des Parketts. In den zeitgemäßen, offenen Wohnungen stilbewusster Kunden stellt sich deshalb häufig die Frage nach einem Untergrund, der die fließenden Übergänge der einzelnen Lebensareale homogen verbindet und hinreichend akzentuiert.



Ein hervorragendes Beispiel für die Eignung der mafi Parkettböden bei der Einrichtung von modernen, privaten Wohnhäusern zeigt sich anhand einer Liegenschaft in St. Gilgen, im Salzburger Land. Dort wurde die gesamte Bodenfläche mit mafi EICHE Country Vulcano Medium - gebürstet weiß geölt - ausgestattet. Die braune bis hellbraune Diele mit rassigem Charakter zeichnet sich durch eine exzellente Beanspruchungsresistenz aus und passt bestens zu dem in hellen Farbtönen gehaltenen Interieur. Gefertigt aus wärmebehandeltem, chemiezusatzfreiem Eichenholz schafft der lebhafte Parkettboden eine behaglich-sinnliche Atmosphäre in allen Lebenslagen.



Besonders in der Küche stellt sich oftmals die Gretchenfrage - Parkett oder Fliesen? In der offenen Wohnküche des Referenzobjektes wird durch die durchgehende Verlegung des mafi Parkettbodens ein dynamischer Übergang zum loungigen Kaminbereich geschaffen. Durch die hohe Wertigkeit der natürlichen und offenporigen Eichenholzdielen müssen in Punkto Widerstandsfähigkeit auch im sensiblen Küchenbereich keine Abstriche gemacht werden. Durch die regelmäßige Pflege mit der mafi Holzbodenseife wird die veredelte Oberflächenstruktur des Parketts noch strapazierfähiger. So lassen sich auch hartnäckige Flecken, kleinere Kratzer und Druckstellen im Handumdrehen entfernen.



Die Verbindung vom zur Geselligkeit einladenden Mix aus Wohnzimmer, Esszimmer und Küche ist durch eine ebenfalls aus mafi EICHE Country Vulcano Medium parkettierte Treppe mit dem Obergeschoß verbunden. Ein besonderes Highlight ist hier die Kombination von Tritt- und Setzstufen aus ein und demselben Material. Diese Verbindung erzeugt eine die Glasabtrennung unterstützende, elegante Transparenz. Die Verwendung von zeitlosen Schattenfugen befördert dabei die kompakte und doch feingliedrig strukturierte Anmutung.



Struktur ist auch das entscheidende Stichwort hinsichtlich der Verlegerichtung. Grundsätzlich gibt es hierbei keine pauschalen Konfigurationsvorgaben. Ob durchgehend in Gehrichtung, quer zum Lichteinfall oder auch variierend - den individuellen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Im vorliegenden Objekt wurde die Verlegerichtung einheitlich gewählt. Dies hat den Vorteil, dass sich die Flächen treffen und zu einer, die einheitlichere Raumwahrnehmung fördernden, Gesamtheit verbinden können. Im St. Gilgener Privathaus manifestiert sich somit ein gelungenes Beispiel für die Verwendung von mafi Naturholzböden, mittels derer ein stilvolles Ambiente abgerundet wird.

Mafi Holzverarbeitungs Ges.m.b.H.

mafi ist eine familiengeführte Manufaktur für Naturholzböden aus Schneegattern in Oberösterreich. Unter Verwendung von 100% natürlichen Materialien, die frei von Giftstoffen und mit rein natürlichen Ölen veredelt werden, entstehen bei mafi einzigartige Holzfußböden in verschiedenen Farben, Strukturen und Veredelungen. mafi verantwortet und kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette der Holzböden vom Stamm bis zur Diele, produziert ausschließlich in Österreich und fertigt auftragsbezogen nach individuellen Kundenwünschen. 100% Transparenz made in Austria.

