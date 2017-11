M7 Real Estate eröffnet unter Leitung von Harriet Ziegler Büro in Hannover

M7 Real Estate (M7), ein auf europäische Multi-Let-Immobilien mit Wertsteigerungspotential spezialisierter Investor und Asset Manager, eröffnet ein Büro in Hannover. Damit trägt das Unternehmen dem starken Wachstum des deutschen Immobilienportfolios auf aktuell 189 betreute Objekte und Assets under Management in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro Rechnung. Den Aufbau und die Leitung des künftigen Teams vor Ort übernimmt Harriet Ziegler (44). Sie berichtet direkt an die deutsche M7-Geschäftsführerin Alyssa Huse.



Harriet Ziegler verantwortet in ihrer neuen Funktion auch das Management der norddeutschen Immobilien des Portfolios von Onyx, dem M7-Joint-Venture mit Blackstone.



Vor ihrem Wechsel zu M7 war Harriet Ziegler sieben Jahre als Senior Asset Manager bei Silverton Asset Solutions für die Betreuung der Immobilien mehrerer Non-Performing-Loan-Portfolios zuständig. Sie verantwortete dabei sowohl deren Ankauf, das operative Asset Management als auch den Verkauf der gewerblichen Einzelimmobilien. Auftraggeber waren britische und USamerikanische Private-Equity-Gesellschaften und Banken. Zuvor war sie unter anderem als Niederlassungsleiterin bei Hochtief in Köln und als Teamleiterin im Property Management für JLL in Frankfurt tätig.



Harriet Ziegler ist Diplom-Finanzwirtin und Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.

M7 Real Estate Germany GmbH

M7 Real Estate ist ein auf Multi-Let-Immobilien spezialisierter paneuropäischer Investor und Asset Manager.



Das Team von M7 besteht aus mehr als 200 Mitarbeitern in 13 Ländern, nämlich Großbritannien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal und der Slowakei.



2009 gegründet und vollständig im Besitz seiner Senior Manager, betreut M7 ein Portfolio von rund 1.000 Immobilien mit zusammen 7,7 Mio. qm Mietfläche und einem Kapitalwert von über 4,8 Mrd. Euro.



M7 ist Investment- und Asset-Manager einer Reihe von Fonds, bei denen M7 als Emittent und Co-Investor gemeinsam mit zahlreichen Family Offices, vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren auftritt.



Außerdem hat M7 eine Reihe von Joint Ventures mit Eigenkapitalpartnern wie Blackstone, Goldman Sachs International, H.I.G. Capital, Oaktree Capital Management und Starwood Capital. M7 betreut auch Separate-Account-Mandate, bei denen M7 als beauftragter Asset Manager die Portfolios von institutionellen Investoren, Family Offices und vermögenden Privatkunden managt wie beispielsweise M&G Investments und MIRA.



Weitere Informationen über M7 finden sich unter www.m7re.eu/de.

