Halbmarathon durch das größte Entwicklungsgebiet Mannheims

21.09.18

Jede Laufstrecke lebt. Sie ändert sich zwischen zwei Austragungen durch Bebauung, Bewuchs und Abnutzung. Ganz besonders lebendig ist die Strecke des FRANKLIN Meilenlauf: Sie führt über die Konversionsflächen FRANKLIN, Spinelli und Taylor und damit durch das größte Entwicklungsgebiet Mannheims. „Zahlreiche Straßen, die wir bei der ersten Ausgabe gelaufen sind, gibt es gar nicht mehr, dafür sind einige neue entstanden. Die Streckenplanung des FRANKLIN Meilenlauf ist deshalb eine außergewöhnliche Herausforderung. Beim FRANKLIN Meilenlauf bekommen unsere Teilnehmer ein Gefühl dafür, wie rasant sich Mannheim auf den Konversionsflächen weiterentwickelt“, erklärt Stephan Buchner, Projektleiter von M3. „Der FRANKLIN Meilenlauf macht Stadtentwicklung laufend erlebbar.“



Streckenänderungen auf den letzten Kilometern



Bauarbeiten auf den Flächen Taylor und FRANKLIN sorgen dafür, dass sich die Strecken des FRANKLIN Meilenlauf auf den letzten fünf Kilometern ändern – ermöglichen aber auch zahlreiche Verbesserungen. War der Park im zukünftigen Gewerbegebiet Taylor im letzten Jahr noch eine große Baustelle, so können in diesem Jahr neu angelegte Wege durch das Gebiet genutzt werden. Auch auf Sullivan wird mächtig gebaut, weshalb die Strecke um das Gebiet herum durch den Käfertaler Wald führt. Auf den letzten Metern laufen die Teilnehmer dann aber wieder durch das ehemalige Benjamin Franklin Village, über die Lincoln-Avenue und durch das Woods Memorial Stadium, bevor sie im Ziel vor der Sports Arena eintreffen.



„Mit dem Meilenlauf erlebt man die Flächen aus einem anderen Blickwinkel. Die Läufer weihen die neuen Wege auf Taylor ein und auf FRANKLIN haben wir mit den ersten knapp 500 Bewohnern dieses Jahr auch Zuschauer an der Strecke. Auch für mich, der die Flächen kennt, ergeben sich als Läufer neue Perspektiven.“, freut sich Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP.



Eines hat sich seit dem letzten Jahr nicht verändert: Die Strecke durch Mannheims grünen Norden ist gerade und eben – und dadurch außergewöhnlich schnell. Deshalb eignet sich der FRANKLIN Meilenlauf zum Beispiel ideal als Testlauf für einen Herbst-Marathon wie dem Frankfurt-Marathon. Trotz der vielen Veränderungen ist die Strecke des Halbmarathons vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) vermessen und damit bestenlistenfähig.



Lokalmatadoren sind favorisiert



Dass die Strecke des FRANKLIN Meilenlauf für schnelle Zeiten geeignet ist, lässt sich den Ergebnislisten der letzten beiden Jahre entnehmen. Bei der Premiere 2016 siegte der Marokkaner Khalid Lablaq (LG Sieg) beispielsweise mit einer starken Zeit von 65:36 Minuten. Zudem ist der Rundkurs für nationale Spitzenathleten interessant: Im letzten Jahr entschied die Wieslocherin Fabienne Amrhein (engelhorn sports team – MTG Mannheim) das Rennen für sich. Die 25-Jährige konnte sich inzwischen zur Deutschen Meisterin im Marathon-Lauf küren und wurde beste Deutsche beim Marathon im Rahmen der Leichtathletik-EM in Berlin.



Auch in diesem Jahr kommen die Favoriten aus der Metropolregion Rhein-Neckar. Vor allem die Mitglieder des engelhorn sports teams werden den Sieg voraussichtlich unter sich ausmachen. Auf jeden Fall um den Sieg mitlaufen wird Steffen Ulmrich. Der 20-Jährige gehört zu den schnellsten Läufern der Region, hat in diesem Jahr alle 10-km-Läufe des engelhorn sports Laufcups gewonnen, bei denen er angetreten ist und ist bereits einen Halbmarathon in 71:12 Minuten gelaufen. „Für den FRANKLIN Meilenlauf nehme ich mir eine Zeit unter 70 Minuten vor“, erklärt Ulmrich, der sich 2017 den Deutschen U20-Meistertitel im 10.000-m-Lauf sichern konnte und im letzten Jahr den 9-Meilen-Lauf im Rahmen des FRANKLIN Meilenlauf gewann.



Für Jeden die richtige Wertung



Neben dem Halbmarathon-Rennen, das auf einer amtlich vermessenen und dadurch bestenlistenfähigen Strecke stattfindet, gibt es beim FRANKLIN Meilenlauf einen 9-Meilen-Lauf (etwa 14 Kilometer). „Die ungewöhnliche Distanz eignet sich ideal für Läufer, die die Saison mit einer kürzeren Strecke ausklingen lassen wollen – oder einfach etwas Neues ausprobieren wollen“, erklärt Stephan Buchner.



Zudem gibt es die Möglichkeit, beim BUGA Team-Lauf als 3er-Staffel auf der Halbmarathon-Distanz anzutreten. Hierfür hat der Veranstalter zwei Wechselzonen auf der Strecke eingerichtet, die den Rundkurs in drei etwa sieben Kilometer lange Teilstücke aufteilen und mit einem für Teilnehmer kostenlosen Bus-Shuttle zu erreichen sind. Beim BUGA Team-Lauf sind bereits viele Firmen-Teams angemeldet, bei denen Arbeitskollegen gemeinsam auf die Strecke gehen.



Auch für die Kleinsten gibt es ein sportliches Programm: Der GBG Kinder-Meilenlauf für die Jahrgänge 2006 bis 2012 führt auf einer 1,6-Kilometer-Runde durch FRANKLIN, beim kostenlosen Bambini-Lauf (Anmeldung nur vor Ort) können noch Jüngere eine Runde im Woods Memorial Stadium drehen.



Rahmenprogramm für Groß und Klein



Damit auch die Zuschauer beim FRANKLIN Meilenlauf auf ihre Kosten kommen, wird es in diesem Jahr ein buntes Rahmenprogramm geben. In Zusammenarbeit mit dem Boulderhaus Mannheim, das sich seit letztem Jahr in der Sports Arena befindet, bietet der Veranstalter die Möglichkeit, in der Halle erste Boulder-Erfahrungen zu sammeln. Des Weiteren bieten eine Hüpfburg, ein Horizontal-Bungee und eine US-Car-Ausstellung Unterhaltung für Groß und Klein. Auch für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl im American-Style ist gesorgt.



Anmeldungen noch möglich



Noch sind Startplätze für alle Wertungen erhältlich. Der reguläre Online-Anmeldeschluss ist am 27. September. Danach sind nur noch Nachmeldungen möglich. Und zwar über das Online-Formular bis zum 04. Oktober, am 06. Oktober von 10 bis 20 Uhr im Foyer von engelhorn sports (N 5 6+7, 68161 Mannheim) oder am 07. Oktober im Rahmen der Startnummernausgabe im ZEITSTROM Haus (bis eine halbe Stunde vor dem Start). Anmeldungen für den kostenlosen Bambini-Lauf über 500 Meter können nur am Veranstaltungstag abgegeben werden.



Weitere Informationen und die Online-Anmeldung unter: www.franklin-meilenlauf.de

