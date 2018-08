Anmeldung zum SRH Dämmer Marathon startet mit einem Early-Bird-Special

Der Termin für den SRH Dämmer Marathon 2019 steht fest! Die größte Breitensportveranstaltung der Region startet – äquivalent zum Vorjahr – am Samstag, den 11. Mai 2019 mit dem bewährten Konzept: Der Startschuss fällt in den Abendstunden, so dass über 10.000 Läufer, tausende Zuschauer und die hereinbrechende Abenddämmerung für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen werden!



Die Marathon-Strecke besteht weiterhin aus einem Ein-Runden-Kurs, der die Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen verbindet! Auch der engelhorn sports Halbmarathon und der 10-km-Lauf gehören weiterhin zum sportlichen Programm, genauso wie die Team-Wertungen BASF Team-Marathon, Dorint Duo-Marathon und Bike&Run.



Early-Bird-Special bis 31. August



Die Online-Anmeldung zum SRH Dämmer Marathon 2019 startet mit einem Early Bird Special. Bis zum Freitag, den 31. August, sind Anmeldungen zu besonders günstigen Tarifen möglich! Eine Marathon-Startnummer kostet bis dahin beispielsweise nur 35 Euro, den Startplatz zum engelhorn sports Halbmarathon gibt es für 30 Euro. Auch die Anmeldung zu den weiteren Einzel- und Team-Wertungen im Rahmen der Veranstaltung ist bis zum 31. August besonders günstig. Anmeldungen sind über die Online-Anmeldemaske unter www.daemmermarathon-mannheim.de möglich. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum SRH Dämmer Marathon.



Titelsponsor SRH



SRH Bildung & Gesundheit: Die SRH ist ein führender Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen. Sie betreibt private Hochschulen, Bildungszentren, Schulen und Krankenhäuser. Mit 13.000 Mitarbeitern betreut die SRH 950.000 Bildungskunden und Patienten im Jahr und erwirtschaftet einen Umsatz von 908 Mio. Euro. Der Unternehmensverbund steht im Eigentum der SRH Holding, einer gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Heidelberg. Ziel der SRH ist es, die Lebensqualität und die Lebenschancen ihrer Kunden zu verbessern.

m³ marathon mannheim marketing Verwaltungs GmbH

Die M3 GmbH & Co. KG ist die führende Sportevent-Agentur in der Metropolregion. Neben dem SRH Dämmer Marathon organisiert die M3 GmbH & Co. KG die SRH Running Academy, den Frauenlauf Ludwigshafen powered by Rhein-Galerie, den FRANKLIN Meilenlauf sowie den GELITA Trail Marathon Heidelberg.

