M-AUDIO präsentiert Hammer 88 USB/MIDI Controller mit gewichterer Hammermechanik Klaviatur

M-Audio (m-audio.de) steht für innovative Technologien in der professionellen Musikproduktion. Heute stellt M-Audio den Hammer 88 vor: einen USB-MIDI Controller mit 88 gewichteten Hammermechanik Tasten. Hammer 88 bietet ein sehr schönes und authentisches Piano-Spielgefühl und einen Anschluss an externe MIDI Soundmodule und/oder virtuelle Instrumente.

Zusätzlich zur wirklich hochwertigen Klaviatur bietet der Hammer 88 sowohl ein Pitch- als auch ein Modulation-Wheel für Portamento und Glissando Effekte, einen Master Volume Fader, der beliebig über MIDI zugeordnet werden kann, sowie zuweisbare Up- und Down- Tasten zur Programm-, Effekt-, Oktav- Umschaltung und vieles mehr.



Hammer 88 wird mit einer Premium Software Kollektion von AIR Music Technology und SONiVOX ausgeliefert und enthält zusätzlich eine 3-Monats Skoove Lizenz für den Online Klavierunterricht. Hammer 88 kann flexibel über USB mit Strom versorgt werden und ist Class Compliant für eine schnelle Anbindung an eine DAW.



Hammer 88 Features:





88 gewichtete Tasten mit Hammermechanik

USB-MIDI Anschluss zum Spielen von virtuellen Instrumenten

MIDI Ausgang zum Anschluss an externe MIDI Peripherie

Pitch-Bend und Modulation Wheel, Volume Fader und Up-/Down- Taster

Pedaleingänge für Sustain-, Switch und Expression Pedale

Stromversorgung über USB, kein Netzteil notwendig

Plug und Play-fähig beim Anschluss eines MAC oder PC

iOS kompatibel mit Apple iPad Camera Connection Kit (separat erhältlich)

Enthält Ableton Live Lite

Hochwertiges Software Paket im Lieferumfang: AIR “Mini Grand” Acoustic Grand Piano, AIR “Velvet” Vintage Electric Piano, AIR “DB-33” Tonewheel Organ Simulator und SONiVOX “Eighty Eight Ensemble” Authentic Piano Instrument

Enthält eine 3-Monats Skoove Lizenz für den Online Klavierunterricht

Keyboardzonen-Zuweisung für Tastatur Split und Layer und 1 Finger Chord Funktion (4- stimmig)

Einfache Editierung der Parameter über einen im Lieferumfang erhältlichen Hammer 88 Editor

Notenständer

Der M-Audio Hammer 88 USB/MIDI Controller wird ab Sommer 2017 für UVP 559,29 Euro erhältlich sein.



inMusic GmbH

Nach Einführung des MIDI Standards in den 80er Jahren gehörte das Unternehmen Midiman zu den Wegbereitern der Desktop Recording Revolution. Inzwischen umbenannt in M-Audio, steht dieses Unternehmen heute für hochwertige Computer Interface und Studio Integration Konzepte, Keyboard Controller, sowie für Musik Hardware unterschiedlicher Art - von Mikrofonen bis hin zu Studiomonitoren. M-Audio ist ein Mitglied der inMusic Brands Familie. Weitere Informationen finden sich unter www.m-audio.de

