Ben Hill als neuer Sales Manager für die inMusic Pro-Audio und Installationsmarken Denon Professional, Marantz Professional und Rane Contractor

inMusic GmbH gibt bekannt, dass Herr Ben Hill ab sofort als Sales Manager für den Verkauf der hochwertigen Pro-Audio Marken Denon Professional, Marantz Professional und Rane Contractor zuständig sein wird. Er wird somit das Team der inMusic GmbH kompetent und effizient ergänzen.



Ben Hill ist seit 22 Jahren Vertriebsprofi im Pro-Audio, IT, Consumer Bereich und war zudem im Online Marketing tätig.



Sie erreichen Herrn Hill unter folgenden Kontaktdaten:

Ben Hill

Sales Manager Germany

Denon Professional | Marantz Professional | Rane Contractor

Tel.: +49 (0)2102/ 7402 -20021

Mobil: +49 (0) 172 / 9597332

E-Mail: bhill@inmusicbrands.com



"In den letzten 22 Jahren hatte ich vertriebliche Berührungspunkte mit einigen Branchen: Tonträger, Multimedia, IT, Online-Marketing und Pro-Audio." - sagt Ben Hill. Er fügt hinzu: "Als "Technik Freak" und leidenschaftlicher Musiker fühlt es sich bei inMusic schon jetzt an wie nach Hause kommen.



Das qualitativ hochwertige Produktsortiment der jeweiligen Marken motiviert und bestärkt mich zugleich. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Kollegen und Geschäftspartnern."













inMusic GmbH

inMusic vereint eine Familie führender Marken im Bereich Musik Technologie, Pro-Audio und Consumer Elektronik. Durch das dynamische Zusammenwirken von Innovation, Design, Engineering und Technologie hat jede inMusic - Marke die einzigartige Möglichkeit, sehr dynamisch auf verschiedene Wünsche der unterschiedlichen Kundengruppen im Bereich DJ, Licht, Musik Produktion, Pro-Audio, Musikinstrumente und Consumer Elektronik einzugehen. Zu den hauseigenen Marken gehören Air, Akai Professional, Alesis, Alto Professional, Denon DJ, Denon Professional, HeadRush, ION, M-Audio, MARQ Lighting, Marantz Professional, Numark, RANE und SONiVOX.



Das Hauptquartier der Firma inMusic Inc. befindet sich in Cumberland - Rhode Island USA. Zudem betreibt inMusic insgesamt 7 Vertriebs- und Logistikstandorte in Asien, Süd-Amerika und Europa.

