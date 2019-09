Pressemitteilung BoxID: 769583 (LVR-LandesMuseum Bonn)

LVR-LandesMuseum Bonn zeigt die Ausstellung "Fotografie in der Weimarer Republik"

Die Ausstellung ist Teil des Verbundprojektes "100 jahre bauhaus im westen" Laufzeit: 1.10.2019 - 19.1.2020

Unter dem Titel „Fotografie in der Weimarer Republik“ gibt die nächste Sonderausstellung im LVR-LandesMuseum Bonn vom 1.10.2019 bis 19.1.2010 mit ca. 400 Vintage-Fotografien, Büchern und Zeitschriften einen perspektivreichen Einblick in die turbulenten Jahre zwischen 1918 und 1933.



Die Jahre der Weimarer Republik spielten für die Entwicklung der künstlerischen Fotografie und des qualitätsvollen Fotojournalismus eine einzigartige Rolle. Von Revolution und Republik zu Tanz und Mode, von Neuem Sehen und Dada zu Architektur, Arbeiterfotografie, Technik oder Sport reicht das Spektrum der faszinierenden und widersprüchlichen Bildwelten jener Jahre. Erstmals begleitet die Fotografie eine Epoche in all ihren Wandlungen und Entwicklungen und setzt sie aus den unterschiedlichsten Perspektiven ins Bild.



Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt des LVR-LandesMuseums Bonn, der Stiftung F.C. Gundlach Hamburg und der Deutschen Fotothek Dresden mit Unterstützung von ullstein bild collection Berlin. Die Ausstellung wird als Jubiläumsprojekt der Kunststiftung NRW gefördert und ist Teil des Verbundprojektes „100 jahre bauhaus im westen“.



„100 jahre bauhaus im westen“ ist ein Projekt des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft und der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. Schirmherrin ist Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (