LVM-Krankenversicherung zahlt rund 15,6 Millionen Euro aus

Mit einer Beitragsrückerstattung belohnt die LVM-Krankenversicherung in diesen Tagen ihre kostenbewussten Versicherten: Etwa die Hälfte der privat krankenversicherten LVM-Kunden bekommt einen Teil ihrer 2016 gezahlten Beiträge zurück.



Die Beitragsrückerstattung beläuft sich auf bis zu vier, in einigen Tarifen auf bis zu sechs Monatsbeiträge. Im Schnitt beträgt sie mehr als 550 Euro pro Vertrag. Insgesamt schüttet das Unternehmen circa 15,6 Millionen Euro an seine Kunden aus.



Konkret profitieren diejenigen Privatversicherten, die 2016 entweder keinen Arzt besucht oder aber niedrige ambulante Behandlungskosten selbst übernommen haben. Unter ihnen sind auch Kunden, die sich erst im Laufe des vergangenen Jahres bei der LVM privat krankenversichert haben: Sie bekommen die Monatsbeiträge anteilig zurückerstattet.



Die Beitragsrückerstattung ist im Übrigen auch für diejenigen LVM-Versicherten von Vorteil, die selbst kein Geld zurückerhalten. Schließlich motiviert sie gesunde Kunden, ihrer privaten Krankenversicherung treu zu bleiben. Und das wirkt sich positiv auf die Beitragsentwicklung aus.

