Innovationskraft und ideale Arbeitsbedingen: LUXHAUS wächst und stellt Spezialisten ein

In den vergangenen 10 Jahren ist es dem im fränkischen Georgensgmünd ansässigen Energiesparhaushersteller LUXHAUS gelungen, sich ganz klar im Bereich hochwertiger Architektenhäuser zu positionieren. Die Entwicklung des Unternehmens, das aus einem 1924 gegründeten Sägewerk entstand, spiegelt sich auch in der Auswahl seiner Mitarbeiter wider. „Wir suchen zunehmend Spezialisten, die eine besondere Expertise auf ihrem Fachgebiet mitbringen. Damit begegnen wir den stetig steigenden Anforderungen in den technischen und gestalterischen Bereichen, aber auch im Service.“ So Alexander Lux, in dritter Generation Inhaber und Geschäftsführer von LUXHAUS. Mit Innovationskraft und attraktiven Rahmenbedingungen will er diese Experten für die ehrgeizigen Pläne seines Unternehmens gewinnen. Denn auch in den nächsten Jahrzehnten wolle man die Zukunft des Bauens aktiv mitgestalten.



Der Hersteller energieeffizienter Wohlfühlhäuser wurde im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal zum Top Innovator des deutschen Mittelstands gekürt. Der Fokus auf Fortschritt wirkt sich nicht nur auf die Entwicklung neuer Produkte aus. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner Innovationskraft und ganz wesentlich auch auf zukunftsorientierten Arbeitsbedingungen.



Mitarbeiter, ein Grundstein für Erfolg



LUXHAUS setzt auf die Förderung von Fachkräften und Spezialisten, die sich in einem innovativen Umfeld weiterentwickeln und so am Unternehmenserfolg mitwirken. Ihr Engagement, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und das Bewusstsein jedes Einzelnen, Realisierer von Lebensträumen der Kunden zu sein, sind ein wichtiger Grundstein für den Erfolg des Unternehmens. Vom Handwerk über Architektur und technische Planung bis zum Kundendienst sorgen flache Hierarchien und flexible Arbeitszeiten für ein hoch-professionelles und zugleich familiäres Zusammenspiel der einzelnen Kompetenzträger. Mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Angeboten zur Gesundheitsprävention, zur Kinderbetreuung in der Kinderkrippe „Grashüpfer“ auf dem Firmengelände oder der Anwesenheit von Bürohunden schafft LUXHAUS Arbeitsbedingungen, die Spezialisten zu schätzen wissen.



Einen Blick hinter die Kulissen gewährt LUXHAUS Interessenten unter jobs.luxhaus.de.

LUXHAUS Vertrieb GmbH & Co. KG

LUXHAUS bietet Wohlfühlklima "Made in Germany". Der Anbieter maßgeschneiderter Wohlfühlhäuser aus Holz produziert rund 250 energieeffiziente Häuser jährlich. Alle sind individuell mit den Bauherren geplante Einzelstücke. Sie werden in den eigenen Werkshallen am Stammsitz im fränkischen Georgensgmünd in hoher Präzision gefertigt. Die Wurzeln des Familienunternehmens mit 90-jähriger Tradition liegen in der Holzwirtschaft: LUXHAUS hat sich von einem Sägewerk über eine Zimmerei zu einem Wohlfühlhaus-Hersteller mit Rundum-Service entwickelt. Alexander Lux führt das Unternehmen in dritter Generation.



www.LUXHAUS.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren