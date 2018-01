Metallic Statement - die neue M9-Kollektion von Lunor

Metallfassungen faszinieren seit jeher die deutsche Brillenmanufaktur Lunor. So stammt der Markenname selbst von dem französischen Begriff „Lunettes d’Or“ – zu Deutsch: die Goldbrille – ab. Bereits im 19. Jahrhundert haben Metallfassungen eine ganze Epoche geprägt und erleben gegenwärtig ein echtes Revival. Auch die neue M9-Kollektion von Lunor will Geschichte schreiben und setzt auf markante Statements im angesagten Metallic-Look.



Die Modelle der neuen M9-Kollektion schimmern in drei verschiedenen Nuancen: Gold, Silber und Roségold schenken den feinen Metallfassungen aus Titan einen einzigartigen Glanz. Jedes kleine Detail – vom einmaligen Lunor Titan-Pad bis hin zu den Scharnieren und dem geschwungenen Bügelende – ist in Edelmetallfarben getaucht.



Damit die Metallmodelle besonders viele Träger begeistern können, ist die M9-Kollektion in drei Varianten erhältlich: Allrounder Panto trifft in großer und kleiner Ausführung auf klassisches Rund und cleanes Eckig. Doch egal welche Form am Ende dem Lunor-Liebhaber metallisch Kontur verleiht: der einmalige Tragekomfort dank ultraleichtem Titan bleibt.



Zudem vereint die neue M9-Kollektion deutsches Design mit internationaler Handwerkskunst, alle Titanmodelle von Lunor werden in Japan in einer exklusiven Manufaktur gefertigt. Die besondere Expertise des ostasiatischen Staates in puncto Titanfassungen bestärkt Lunor immer wieder in dieser Kooperation.





Lunor AG

Die Lunor AG ist unter Brillenkennern als Qualitätshersteller bekannt. Understatement prägt dabei nicht nur das Design der Marke, sondern ist unausgesprochenes Leitbild des Unternehmens. Als hochspezialisierte Brillenmanufaktur mit großer Reichweite produziert Lunor seit über 25 Jahren Vintage-Brillen "made in Germany", die international geschätzt werden. Stars wie Daniel Craig, Johnny Depp, Meg Ryan und Uma Thurman lassen sich gerne mit Lunor blicken.



Weltweite Bekanntheit erlangte die Marke 2011 durch die erhöhte Medien-Aufmerksamkeit um den verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Dessen randlose Brille, die er 14 Jahre lang ausnahmslos trug, stammte aus dem Hause Lunor und wurde vom Nischenmodell zum Kultobjekt.



Zur Kollektion gehören antik anmutende Metallfassungen, Titan- Gestelle, Sonnenbrillen sowie eine große Bandbreite an Acetat- Fassungen im Retro-Design. Von der ersten Skizze bis zur abschließenden Handpolitur sind pro Fassung ca. 200 Arbeitsschritte nötig - eine Detailliebe, die sich lohnt und weltweit Früchte trägt. Lunor ist in knapp 40 Ländern erhältlich. Zu den umsatzstärksten Märkten gehören neben Deutschland die USA, Südkorea, Frankreich und Japan. Nähere Infos finden Sie unter www.lunor.com oder unter den angegebenen Kontaktdaten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren