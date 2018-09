Gemacht für Stil-Ästheten

25.09.18

Stilvoll zurückhaltend durch ihre eleganten Silhouetten, deren Linien sich in panto, rund, anatomisch oder eckiger Weise formen, fallen die Acetat-Modelle durch ihre Geradlinigkeit ins Auge.



Die Fassungen der neuen A11-Kollektion bestechen in zarten Pastellfarben wie Vintage Grau, Vintage Blau oder in klassischen Nuancen wie Havanna Schwarz und dem extrovertierten Vintage Braun. In sechs verschiedenen Farben und vier verschiedenen Formen überzeugen die Fassungen durch ihren puristischen Look.



Alle Acetat-Modelle von Lunor tragen das Siegel „Made in Germany“ und unterliegen damit dem Anspruch höchster Qualität, für den Lunor seit über 25 Jahren steht. Aus der ganzen Acetatplatte geschliffen, erfährt jedes einzelne Modell über 200 Behandlungsschritte. Die Handpolitur ist der krönende Abschluss, bei der die Brillenfassung über mehrere Tage auf Hochglanz poliert wird. Durch das Material und den sanft geformten Nasensteg liegen die Modelle federleicht als kaum spürbares Designobjekt auf der Nase.



Die neue A11-Kollektion von Lunor – Design kreiert für Stil-Ästheten.



Detailinformationen:



Die Brillen von Lunor sind bei ausgewählten Fachhändlern weltweit erhältlich.

