Pressemitteilung BoxID: 748953 (Lunor AG)

Farbe bekennen

In der neuen Kollektion A5 Sun von Lunor trifft dunkles Acetat auf selbstbewusst farbige Gläser

Schon lange hat die Farbe Schwarz Einzug in die Modeströmungen unserer Zeit gehalten. Insbesondere, wenn es um Kleidung und Accessoires geht, fällt die Wahl oft auf dunkle Nuancen, die in der Menge zu verschwinden scheinen: Outfits werden dezenter, Farben werden dunkler und der individuelle Stil geht verloren.



Dieser Tendenz tritt Lunor entgegen und bekennt mit der neuen Sonnenbrillenkollektion A5 Sun Mut zur Farbe: Mit bunt gefärbten Gläsern überzeugt die neue Sonnenbrillenkollektion der Klassiker-Linie A5 und macht Lust darauf, Farbe zu zeigen.



Stilvoll, zeitlos und gleichzeitig stark im Charakter. Die A5 Kollektion trägt pures, ausgewogenes Lunor-Design mit Liebe zum Detail in sich. Die Fassungen in runder und Panto-Form mit den typischen Lunor-Doppelnieten am Brillenscharnier lassen sich mit Schlüssellochsteg angenehm tragen. Anstelle von dunklen Sonnengläsern verwendet Lunor bei den Modellen der neuen A5 Sun-Linie gefärbte Gläser in auffallenden Tönen, die die Fassung zur Perfect Piece-Sonnenbrille werden lassen und den Stil der Trägerin und des Trägers individuell akzentuieren.



Die Glasfarben Grün, Braun, Blau-Aprikose, Schwarz-Pink und Grün-Gelb verleihen der A5 Sun Kollektion das „gewisse Etwas“ und bilden mit den Acetat-Farben Schwarz, Havanna Dunkel, Blau Matt oder Havanna Rot Braun spannende Kontraste, die aus der Menge herausstechen.



Die neue A5 Sun Kollektion von Lunor – Lust auf Farbe in stilvollem Lunor-Design.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (