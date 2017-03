Lufthansa Cargo zeichnet Premium Road Partner aus

Zum ersten Mal hat die Lufthansa Cargo AG ihre wichtigsten Speditionspartner geehrt. Mit der höchsten Auszeichnung zum Premium Road Partner wurde die gute und zuverlässige Zusammenarbeit zwischen den Logistikunternehmen und dem Frachtkranich gewürdigt. Bei der Auswahl stand dabei neben Zuverlässigkeit und Flexibilität auch die Pünktlichkeit im Fokus.



Insgesamt werden jährlich rund 600.000 Tonnen Fracht per Road Feeder Service transportiert. Mit 65.000 planmäßigen Fahrten in Europa und 26.000 außerhalb Europas haben sich die geehrten Logistikunternehmen bereits im letzten Jahr als zuverlässige und strategisch wichtige Partner erwiesen. Erst 2016 wurden neue Verträge geschlossen, die ein garantiertes Abnahmeverhältnis zwischen der Lufthansa Cargo AG und den Speditionen regeln. Die nun verliehenen Urkunden unterstreichen, dass die Kooperationen im Jahr 2017 erweitert und auch langfristig fortgesetzt werden sollen.



Dr. Alexis von Hoensbroech, Vorstand Produkt & Vertrieb von Lufthansa Cargo, betonte die Bedeutung der Kooperationen: "Seit vielen Jahren bieten wir unseren Kunden auch im Bereich der Road Feeder Services höchste Qualität. Möglich ist das durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Ich freue mich außerordentlich, die Besten von ihnen heute als Premium Road Partner von Lufthansa Cargo auszeichnen zu können. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, stets das Optimum für unsere Kunden zu erreichen. Und diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch gemeinsam fortsetzen."



Der Road Feeder Service bezeichnet den Luftfrachtersatzverkehr der Lufthansa Cargo und übernimmt die Organisation des Transports von Luftfrachtsendungen mit Luftfrachtbrief via Lkw. Er deckt einen wesentlichen Teil der globalen Transportprozesskette der Lufthansa Cargo ab. Ähnlich dem Flugbetrieb folgt der RFS einem Fahrplan, der in den Flugplan integriert ist. Dabei ist Lufthansa Cargo mit planmäßigen Fahrten zu rund 115 Stationen Marktführer in Europa.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.lufthansa-cargo.com/rfs-partner

Lufthansa Cargo AG

Mit einem Transportvolumen von rund 1,6 Mio. Tonnen Fracht- und Postsendungen sowie 8,4 Mrd. verkauften Frachttonnenkilometern im Jahr 2015 ist Lufthansa Cargo eines der weltweit führenden Unternehmen im Transport von Luftfracht. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 4.600 Mitarbeiter weltweit. Der Schwerpunkt von Lufthansa Cargo liegt im Airport-Airport-Geschäft. Das Streckennetz umfasst rund 300 Zielorte in über 100 Ländern, wobei sowohl Frachtflugzeuge als auch die Frachtkapazitäten der Passagiermaschinen von Lufthansa, Austrian Airlines und Eurowings sowie LKW genutzt werden. Der Großteil des Cargo-Geschäftes wird über den Flughafen Frankfurt umgeschlagen. Lufthansa Cargo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Deutschen Lufthansa AG.

