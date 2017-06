Sechs Tage zwischen Schrecken und Hoffnung

Schon zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen hat die Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen / Wings of Help e.V. (LOG) dringend benötigte Hilfsgüter in das Gebiet Hassan Sham, unweit von Mossul, gebracht.



Dort haben circa 73.000 Menschen Zuflucht vor dem Wahnsinn des Krieges gefunden. Jeden Tag kommen rund sechs- bis siebenhundert Menschen aus Mossul neu an. Bei der Ankunft spielen sich erschütternde Szenen ab, wenn sich Familien wiederfinden, die den Schrecken von Mossul überlebt haben.



„ISIS schießt auf alles was sich bewegt", berichtet der Oberbürgermeister von Erbil, Nihad Latif Qoja, der das Team von LOG begleitet hat. Davor sind auch Kinder nicht geschützt.



Die Menschen, die sich retten konnten, erzählen schreckliche Geschichten über den großen Mangel im umkämpften Gebiet. Nahrungsmittel gibt es schon lange nicht mehr, sodass oft nur gekochtes Gras geblieben ist. Als auch das ausgegangen war, haben die Menschen begonnen Pappe in kleine Stücke zu schneiden, zu kochen und sie ihren Kindern zum Essen zu geben, berichtet der Lagerleiter von Hassan Sham.



Auf Grund der dramatischen Situation plant LOG kurzfristig weitere Hilfslieferungen, vor allem Medizin und Kindernahrung in den Nordirak zu schicken.



"Bitte helfen Sie mit!"

Spendenkonto Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE84 5005 0201 0200 3322 44

SWIFT-BIC: HELADEF1822



Luftfahrt ohne Grenzen e.V. / Wings of Help breitet weltweit seine Flügel aus, um Menschen in Not zu helfen. Die Aufgabengebiete sind die Versorgung notleidender Menschen nach Natur- und humanitären Katastrophen sowie der Transport medizinischer Notfälle aus aller Welt zur ärztlichen Behandlung nach Deutschland. Luftfahrt ohne Grenzen e.V. stellt gerne Spendenquittungen aus und sendet sie umgehend zu.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren