l'tur verschenkt Mallorca-Reisen

In diesem Sommer geht’s von Baden besonders günstig zum Baden. Die l’tur GmbH feiert ihr neues Mallorca-Sommer-Angebot ab Karlsruhe/Baden-Baden mit einer einzigartigen Aktion. Fünfzig echte Spontanurlauber starten in ein kostenloses Wochenende auf die Lieblingsinsel.



Am 15. Juni hält in Karlsruhe der l’tur-Party-Bus. Die Teilnehmer werden vor Ort – immer paarweise – fair ausgelost. Bei Losglück geht es sofort mit dem Bus zum Baden-Airpark. l’tur schenkt den Gewinnern Flüge, Direkttransfers und zwei Nächte im Hotel mit All Inclusive bis 17. Juni. Rechtzeitig vor dem ersten WM-Spiel der Deutschen sind die Gäste wieder zurück.



Einzige Teilnahmebedingung ist die Volljährigkeit, ein gültiges Reisedokument und ein gepackter Koffer. Dank der einzigartigen Last-Minute-Technik von l’tur werden die glücklichen Gewinner bis zur Ankunft am Flughafen eingebucht.



„Unser Airlinepartner Tuifly bringt kurzfristig viele neue Flüge nach Karlsruhe/Baden-Baden. Als Last-Minute-Marktführer und Badener Unternehmen haben wir besonders schnell echte Urlaubsreisen daraus gemacht. Auch ist es uns wichtig, unseren Kunden hier vor Ort etwas Einzigartiges zu bieten.“, erläutert Geschäftsführer Benjamin Jacobi.



Hintergrund der Aktion sind viele neue Mallorca-Verbindungen ab Karlsruhe/Baden-Baden. Last-Minute-Marktführer l’tur hat sich nicht nur exklusive Preise für diese Flüge gesichert, sondern bereits Pauschalreisen mit den beliebtesten Hotels erstellt, die Last-Minute über den gesamten Sommer zur Verfügung stehen.



Alle Details zur Aktion gibt es unter www.ltur.com/de/last-minute/urlaub/spontanurlauber

