Neue Bühne für Inspiration und Information: #LotusTravelService nun auch in den Sozialen Medien

Mit dem heutigen Tag beginnt Lotus Travel Service seine Präsenz bei Facebook und auf Instagram. Ein eigener Blog auf der Webseite des Reiseveranstalters ergänzt den Social Media Auftritt. Der Austausch mit heutigen und zukünftigen "Lotus-Travellern" wird dadurch intensiver und lebendiger denn je.



"Auf Facebook, Instagram und unserem Blog möchten wir allen Interessierten die Facetten und Schönheiten des Indischen Subkontinents sowie Südostasiens näherbringen und zum (Gedanken-) Reisen inspirieren. Gleichzeitig teilen wir unser Expertenwissen, ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen und laden zum Dialog mit allen Reisebegeisterten ein.", so die Assistentin der Geschäftsleitung Julia Andre, die für Pressearbeit und Social Media Marketing bei Lotus Travel Service verantwortlich zeichnet.



"Natürlich möchten wir durch unsere Auftritte auch neue Menschen kennenlernen und für unsere Reiseprodukte gewinnen", ergänzt Julia Andre. "Die Sozialen Medien bieten uns durch ihre Multimedialität optimale Möglichkeiten – anschaulich, unterhaltsam, unkompliziert und vor allem im direkten Dialog."



Gemäß der LOTUS-Philosophie "Reisen zu sich und anderen" ergeben sich zwei Leitlinien für die Themengestaltung auf Facebook, Instagram und dem Blog: verschieden beschaffene eigene Beiträge sowie Gastbeiträge unter dem Dach des Reisens zu sich laden Interessierte zu Ayurveda, Gesundheit, Wellness, kulturell sensitivem Reisen, Kultur, Religion und Spiritualität ein. Gleichberechtigt steht das Reisen zu anderen – die Vorstellung von 16 faszinierenden Ländern auf dem Indischen Subkontinent und in Südostasien, in die Lotus Travel Service seine Reisegäste seit über 20 Jahren einlädt. Auch in diesem Bereich wird das Unternehmen aktuelle Meldungen und Erfahrungsberichte, Reisetipps, Do's and Don'ts in den Zielgebieten, Portraits, Reportagen, Anekdoten, echtes Insider-Wissen und praxisnah aufbereitete Fakten mit seinen Besuchern teilen. Gewinnspiele und Aktionen wie Fotowettbewerbe werden die Social-Media-Auftritte noch bunter und interaktiver gestalten.



Als Auftakt wird im heutigen ersten Post ein eigens gestaltetes Bilderbuch im Videoformat einen Vorgeschmack auf die künftigen Social Media Aktivitäten geben: Namasté, Sawasdee kah! Herzlich Willkommen!



Wir freuen uns, auch Sie mit unseren Social Media Aktivitäten zu unterstützen und zu eigenen Recherchen anzuregen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren