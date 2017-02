Lotus Travel Service mit drei neuen Strandresorts in Südindien

Mehr Farbe, mehr Duft, mehr Kontrast: Wer Südindien bereist und sich bewusst auf die Kultur, die Menschen und die überbordende Natur des Subkontinents einlässt, wird mit Eindrücken belohnt, die nicht nur im Gedächtnis bleibende Spuren hinterlassen. Besonders nachhaltig gestalten sich diese Eindrücke mit den insgesamt acht kulturell sensitiven Reisebausteinen des Lotus Travel Service, die Südindien auf die unterschiedlichsten Arten erlebbar machen – von der dreitägigen Hausboot-Tour durch die faszinierenden Backwaters Keralas bis hin zur Rundreise mit dem Luxuszug The Golden Chariot ab und bis Bangalore. Im Anschluss an ein solches Erlebnis bietet der Indien-Spezialist zudem die Verlängerung in einigen handverlesenen Strandhotels an. Neu im Katalog: das stilvolle Designhotel Turtle on the Beach, das naturnahe Marari Sands Resort by Tree Leaf und das unbeschwert luxuriöse Xandari Pearl Resort. Eine Übernachtung im Turtle on the Beach ist beispielsweise ab 50 Euro pro Person buchbar.



So unterschiedlich die drei „Neuen“ in punkto Design auch sind – mit ihrer unmittelbaren Strandlage und ihrem individuellen Flair zählen sie zu den besonderen Empfehlungen des ortskundigen Lotus Travel Teams.



Für Stilbewusste: Das Turtle on the Beach begrüßt seine Gäste rund 30 Minuten vom Flughafen Trivandrum entfernt mit 59 Zimmern und Suiten sowie heimisch inspirierter Architektur und freiem Blick auf den Traumstrand von Kovalam. Sein heiter-behagliches Flair, die klaren Linien des Interieurs und die üppig blühende Park- und Poolanlage machen das Vier-Sterne-Hotel zum beliebten Hideaway für Designliebhaber und Sonnenanbeter. Neben zwei Restaurants mit lokaler und internationaler Küche, verfügt das Resort über ein Ayurveda Spa, eine Library Lounge nebst Coffee Shop und eine Boutique. Wer Kovalam mit seinen bunten Bars und Shops erkunden möchte, erreicht den Ort bequem zu Fuß oder per Rikscha. Die Arabian Sea View Zimmer und Suiten erstrahlen in den warmen Farben Südindiens und verfügen neben komfortablen Bädern über eine Sitzgruppe und einen Balkon mit Meerblick. Eine Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück ist ab 50 Euro pro Person buchbar.



Erfrischend natürlich: Das Marari Sands Resort by Tree Leaf. Einsamer Sandstrand, Kokospalmen, die sich sanft im Wind wiegen, und bunte Hängematten im schattigen Palmenhain – das Marari Sands Resort ist ein lichtes, ruhiges Refugium für Reisende, die die Nähe zur Natur suchen und die Welt gerne einmal Welt sein lassen. Direkt am Marari Beach gelegen und rund zwei Stunden vom Flughafen Cochin entfernt verfügt das Drei-Sterne-Resort über 13 behagliche Gäste Cottages, die sich locker in der weitläufigen Gartenanlage verteilen. Die Einrichtung ist von heimischen Materialien geprägt; die Ausstattung beinhaltet komfortable Bäder und große Terrassen. Für Genuss unter freiem Himmel sorgt das lauschige Freiluftrestaurant, wo lokale und internationale Spezialitäten angeboten werden; im Palmenhain zwischen Anlage und Strand warten Hängematten und eine entspannte Strandbar. Auch ein Pool und ein Spa mit Ayurveda-Angebot dürfen nicht fehlen und wem der Sinn nach Aktivität steht, kann eine Yogastunde am Strand nehmen oder mit dem Rad die Umgebung erkunden. Lotus Travel bietet die Nacht im Palm View Cottage ab 52 Euro pro Person an.



Ungezwungener Luxus: Das Xandari Pearl Resort, 20 Minuten von Alleppey entfernt, ist die Alternative für Mararibesucher, die Wert auf persönlichen Service und Privatsphäre legen. Die idyllische Vier-Sterne-Anlage mit ihren offen gestalteten Villen erstreckt sich bis an den Marari Beach und verwöhnt mit feinstem Seafood und kühlen Cocktails im Open Air Restaurant sowie einem großzügien Pool im gepflegten Hotelgarten. Am Strand erwarten Liegen und Sonnenschirme die Gäste und wer sich sportlich betätigen möchte, kann aus einer Reihe von Aktivitäten, wie Beachvolleyball, Yoga oder Badminton, wählen. Auch Kochkurse und Ausflüge in die Umgebung bieten inspirierende Abwechslung. Für ungestörte Ruhe sorgen die 20 freistehenden Villen, die nicht nur über einen eigenen Garten mit Patio verfügen, sondern auch über großzügige Bäder mit Outdoor-Regendusche. Die Blue Pearl Villen haben zudem einen eigenen Pool im Angebot; die White Pearl Villa einen größeren Wohnbereich sowie einen Jacuzzi. Buchbar ist das Xandari Pearl ab 57 Euro pro Person in der Green Pearl Villa.



Weitere Angebote sowie ausführliche Informationen, Katalogbestellungen und Buchungen unter der Telefonnummer +49 (0)89 20208990 oder unter www.lotus-travel.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren