Flugs auf die Insel

Stressfrei ankommen: Vom 24. Juni bis 16. September 2018 freuen sich die Gäste der kroatischen Hotelgruppe Lošinj Hotels & Villas über eine bessere Anbindung zum Festland. Die beliebte Urlaubsinsel Lošinj in der Kvarner Bucht wird den gesamten Sommer über von einer Chartermaschine der Airline Silver Air angeflogen. Abflughäfen sind die kroatischen Städte Pula, Split oder Zagreb sowie das Schweizerische Lugano. Während die Weiterreise von diesen Flughäfen nach Lošinj per Auto und Fähre üblich war, kann die beliebte Urlaubsinsel in diesem Sommer bequem mit dem Flugzeug erreicht werden. Die Tickets für die 17-Sitzer-Chartermaschine kosten pro Person ab 235 Euro hin und zurück. Eine reibungslose Anbindung aus Deutschland entsteht durch die Flüge der Silver Air aus Frankfurt ab 305 Euro pro Person über alle drei kroatischen Flughäfen, aus Düsseldorf über Pula sowie aus Hamburg, Berlin und Stuttgart über Split. Wer zum Beispiel ab Düsseldorf oder Hamburg fliegt, erreicht Lošinj in nur fünfeinhalb, beziehungsweise sieben Stunden. Österreicher freuen sich über eine perfekte Anbindung ab Wien über Split oder Zagreb in zirka viereinhalb Stunden. Schweizer fliegen über Zürich nach Lugano und von dort weiter nach Lošinj in nur etwa fünf Stunden. Die Lošinj Hotels & Villas offerieren zu den Flügen Transfers in die Hotels. Mit zwei Fünf-Sterne-Häusern und exklusiven Villen gehören die Häuser der Gruppe zu den besten Adressen im Mittelmeerraum. Durch die Kooperation mit der Airline machen die Lošinj Hotels & Villas einen großen Schritt in Richtung komfortablem Luxustourismus. Langfristig verfolgt das Unternehmen weitere Pläne, um die Infrastruktur der Insel zu erweitern. Weitere Informationen finden sich unter www.losinj-hotels.com. Buchungen werden unter booking@losinj-hotels.com entgegengenommen.

Losinj Hotels & Villas by Jadranka hoteli doo

Die kroatische Hotelgruppe Lošinj Hotels & Villas prägt mit ihren Fünf-Sterne-Häuser und Villen in direkter Meerlage den Luxustourismus in Kroatien maßgeblich mit. Dafür investierte die Gruppe umfassend in Renovierungen sowie in den Service. Ob die idyllische Küstenpromenade, ein eigener Flughafen auf der Insel oder ein Golfplatz, das Tourismusunternehmen nimmt die Entwicklung der Infrastrukturen selbst in die Hand, um langfristig ihr Angebot exklusiv auszubauen. Lošinj Hotels & Villas gehört zum kroatischen Unternehmen Jadranka Gruppe mit Hauptsitz auf der Insel. Jadranka betreibt neben Hotels auch Campingplätze sowie Supermärkte und Yacht-Charter.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren