Das erste professionelle, hypoallergene Haarspray - das beliebte Haarspray als parfümfreie Variante!

Ein Styling, das lange hält? Ohne ein professionelles Haarspray undenkbar! Für parfümempfindliche Kundinnen, aber auch allergisch reagierende Friseure eine Gewissensentscheidung – denn besonders diese reagieren empfindlich auf die hohe Parfümbelastung durch Haarsprays im Salon. Haarspray oder nicht? Diese Frage stellt sich ab sofort nicht mehr, denn L’Oréal Professionnel präsentiert mit INFINIUM PURE das erste professionelle, hypoallergene Haarspray mit der bewährten Formel für ein perfektes, langanhaltendes Styling – frei von Parfüm und parfümierten Inhaltsstoffen! Die Styling-Innovation ist ab März 2018 exklusiv in L’Oréal Professionnel Salons erhältlich.



Immer mehr Endverbraucher entdecken ihre Vorliebe für parfümfreie Beauty-Produkte. Besonders im Salonalltag sind parfümierte Inhaltsstoffe ein relevantes Thema – wenn man beachtet, dass ein Friseur in seiner gesamten Laufbahn ca. 1.450 Flaschen Haarspray auf einer Fläche von etwa 17 m² verbraucht, von denen jede etwa 15 bis 20 Inhaltsstoffe und bis zu 14 Duftstoffe bzw. potentielle allergene Stabilisatoren enthält! L’Oréal Professionnel setzt genau hier an und lanciert mit INFINIUM PURE die professionelle Styling-Lösung für parfümempfindliche und allergische Friseure und Kundinnen. Die bewährte und beliebte INFINIUM-Formel überzeugt nach wie vor durch starken Halt und eine perfekte Produktperformance – allerdings zu 100% frei von Parfüm und Parfümduftstoffen. Die cleane Formel basiert auf nur sechs Inhaltsstoffen, schenkt ein langanhaltendes Styling und ist dank feinstem, professionellen Sprühverahlten und seiner angenehmen Anwendung optimal, um duftfrei im Salon maximale Ergebnisse zu erzielen.



INFINIUM PURE ist in zwei Haltegraden erhältlich und steht für sofortigen Halt sowie eine ultra-trockene Formel, die keine sichtbaren Rückstände hinterlässt und dem Haar einen strahlenden Glanz verleiht.



Die Infinium PURE Produkte in der Übersicht:

PURE STRONG, 300 ml, UVP ca. 15,60 €

PURE STRONG, 500 ml, UVP ca. 21,20 €

PURE EXTRA STRONG, 300 ml, UVP ca. 15,60 €

PURE EXTRA STRONG, 500 ml, UVP ca. 21,20 €



Ab Mai auch erhältlich als praktische Reisegröße, 75 ml, UVP ca. 5,90 €

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren