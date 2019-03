Pressemitteilung BoxID: 745123 (Geschäftsbereich REDKEN 5th Avenue NYC)

Flash Lift Bonder Inside

Die neue Generation der Blondierung mit integriertem Additiv

Sag ja zu Blond! Selbst empfindliches Haar wird mit dem neuen FLASH LIFT BONDER INSIDE um bis zu acht Tönhöhen aufgehellt und gleichzeitig restrukturiert. Der bereits in das Colorationspulver integrierte Bonder schont die Haarfaser und ermöglicht einen Blondservice mit strahlenden Ergebnissen ohne Extraschritte – für fühlbar geschmeidigeres Haar, eine deutlich verbesserte Elastizität, sichtbaren Glanz und weniger Haarbruch während der Coloration.



Häufiges Colorieren oder Blondieren können das Haar schädigen. Die Schwefelbrücken im Haar brechen und es verliert an Stärke, Geschmeidigkeit und Glanz. Attribute, die das Haar gesund, schön und begehrenswert aussehen lassen.



Das in FLASH LIFT BONDER INSIDE enthaltende Additiv balanciert den pH-Wert des Haares optimal aus. Die Haarbrücken werden gestärkt und vor oxidativem Stress und Haarbruch geschützt. In der Coloration wirksame Ionen werden angezogen und von den schwachen Haarbrücken ferngehalten, um Haarbruch schon während der Coloration zu vermeiden.



FLASH LIFT BONDER INSIDE ist ab März 2019 exklusiv bei REDKEN Salonpartnern als Farbservice erhältlich. Salonfinder unter www.redken.de

