Attraktives Familien-Angebot ab sofort buchbar

Georgien für Familien: Kultur und Spaß für Groß und Klein am eigenen See

Noch gilt es als Geheimtipp. Das Reiseland Georgien. An der Schnittstelle zwischen Europa und Asien begeistert es als sicheres Reiseziel mit uralten Traditionen, für Europäer teils unbekannter Kultur und einer großartigen Natur. Was darüber hinaus besonders Familien gefällt sind die Kinderliebe, Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft seiner Bewohner. Egal ob in Tiflis, den Bergen des Kleinen oder Großen Kaukasus, in unterirdischen Höhlen, hochgelegenen Klöstern oder mittelalterlichen Bergdörfern: Wer freundliche Begegnung sucht wird sie finden. Familien, die Georgien von einem festen Standort aus bereisen wollen oder innerhalb einer Rundreise ein besonderes Hotelerlebnis planen, werden sich über das aktuelle Angebot des Lopota Lake Resort & Spa freuen. Familien wohnen in dem weitläufigen Resort mit Kinderanimation, Reiterhof auf dem Gelände und eigenen Badesee am Fuß des Großen Kaukasus ab 205 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Buchbar unter info@lopotaresort.com oder +995 322 400 400. Weitere Informationen zum Hotel unter www.lopotaresort.com.



Fast wie ein eigenes kleines Dorf erstreckt sich das Lopota Lake Resort & Spa am Ufer des Lopota Sees auf einem rund 60 Hektar großen Gelände. Es besticht mit einem eigenen Reiterhof, vielen Spielplätzen rund um das Resort sowie Aktivitäten auf dem See wie Kanufahren oder Angel-Action direkt am Seeufer – ideal für kleine Entdecker. Ein Waldstück, in dem sich das Lopota Forest Spa wie ein Baumhaus erhebt, und das Chateau Buera, das umgeben von Rebstöcken die Tradition der georgischen Weinherstellung im Herzen hat, machen das Resort auch für Erwachsene zu einem attraktiven Ziel. Es gibt es jeden Tag neues zu Entdecken und gemeinsam auszuprobieren.



Kid´s Club und „Lopota Adventure Center“ - Aktivitäten für Groß und Klein



Familien wohnen in einem der 14 verschiedenen meist dreistöckigen Gebäude, die im ganzen Gelände locker verteilt sind. Während die Eltern am See oder im Spa entspannen können, amüsieren sich die Kinder im Kid ́s Club mit professionellen Betreuern und einem Kino oder beim Tennis, Minigolf, Reiten, Kickern sowie Aktivitäten am und auf dem See. Wasserratten lieben den Innen- und die vier Außen-Pools. Drei Restaurants und sechs Bars vertreiben Hunger und Durst.



Für Familienausflüge bietet das Lopota Lake Resort & Spa spezielle Touren zu Geschichte und Kulinarik des Landes mit erfahrenen Reiseführern an, sowie Wander- oder Reiterausflüge und Abenteuer zu Land und in der Luft. Zuständig für die Organisation der ausgefallenen Ausflugstouren und der Aktivitäten im Resort ist das „Lopota Adventure Center". Es ist die erste Anlaufstelle für alle, die ihre Freizeit aktiv gestalten wollen.



Von Angeln bis Karaoke – viel Auswahl im Resort



Angeln kann aufregend sein. Für alle, die das ausprobieren wollen aber auch für Könner hat das Resort eigens spezielle Fischerhütten am Seeufer eingerichtet. Ausgestattet mit der nötigen Ausrüstung kann jeder Gast Fische bis zu fünf Kilogramm fangen und mitnehmen. Der Koch des Restaurants „Wine Hall" bereitet aus dem selbst gefangenen Fisch eine schmackhafte Mahlzeit zu.



Im Fahrradpark des Erlebniszentrums stehen unterschiedliche Fahrradgrößen zum Verleih. Auch Wasserfahrräder für zwei und vier Personen machen Spaß. Auf dem Rücken eines der 15 Pferde des Resorts sind auch Reittouren in die Umgebung buchbar. Wer die georgische Küche zu Hause kochen möchte, kann sich für einen Masterkochkurs einschreiben. Hobbysänger werden zum Star beim Old Bar Karaoke.



Abenteuer in der Umgebung



Zum Angebot des „Lopota Adventure Center" gehören auch besondere Aktivitäten außerhalb des Resorts wie zum Beispiel Quad- und Jeep-Touren oder auch Flüge im Heißluftballon, Gleitschirm oder Helikopter. Vom Helikopter aus gefahrlos erkunden lässt sich zum Beispiel ein Gebirge, das von einer der gefährlichsten Autostraßen der Welt durchquert wird, Dörfer in Bergregionen, die noch nicht von der Zivilisation berührt wurden oder auch der Nationalpark Tusheti mit einem Besuch der schönen Orte Omalo, Shenako und Diklo. Ballonfahrten führen über das Alazani-Tal mit Blick auf idyllische Weinberge und den Fluss Alazani. Gleitschirmflüge sind als Tandemflüge mit einem Piloten und einem Passagier im Angebot.



Familien-Angebot des Lopota Lake Resort & Spa



Für Familien, die mindestens vier Nächte oder mehr im Lopota Lake Resort & Spa übernachten wollen, ist ab sofort ein attraktives Angebot buchbar: Erwachsene und zwei Kinder zahlen im Familienzimmer ab 205 Euro pro Nacht inklusive Frühstück, Extrabetten für mehr Kinder sind verfügbar. Das Angebot gilt ab sofort bis Ende September und ist über E-Mail info@lopotaresort.com oder telefonisch +995 322 400 400 buchbar. Ab 01. März 2020 ist das Angebot auch auf www.lopotaresort.com eingestellt.





