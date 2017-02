Einzigartige Wiederaufforstung und Klimaschutz: LogoWald

Die Erde brennt! Alle zwei Minuten 35 Fußballfelder – oder jährlich 130.000 Quadratkilometer. Das ist die Fläche, die jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute gerodet oder brandgerodet wird und das mit dramatischen Folgen für uns alle. Am meisten betroffen: Die tropischen Regenwälder. Die Lunge der Erde.



Brandrodung – Zerstörung und die Folgen



Majestätisch ragen sie in den Himmel. Die uralten Bäume der tropischen Wälder. Sie brauchten Jahrhunderte, um das zu werden, was sie sind – gewaltige Baumgiganten. Ihr Tod bedeutet auch das massenhafte Sterben tausender Tier- und Pflanzenarten. Aber auch uns selbst entziehen wir mit der rücksichtslosen Rodung im wahrsten Sinn die Luft zum Atmen, denn Bäume sind unsere Sauerstoffversicherung – die grüne Lunge des Planeten. Ohne sie gäbe es keinen Sauerstoff auf der Erde. Aber die Urwälder sind nicht nur für die Frischluft-zufuhr verantwortlich, sondern sorgen auch für ein stabiles Klima. Und ihre Abholzung stört das empfindliche Klimasystem. Der Wald ist deshalb unsere wichtigste Ressource, er sichert unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder.



Die Waldmacher – Firmenlogos im Dienst der Aufforstung



„Trees for the World“, das Klima-Wald Projekt der Umweltorganisation ‚Bäume für Menschen‘ widmet sich weltweit der Wiederaufforstung in Gebieten, die von Walddevastierung betroffen sind und startet mit einer Größe von zehn Quadratkilometern. Die Umweltorganisation betreibt seit 1999 eine Mutterbaumschule im Nordwesten Namibias. Für 2017 plant ‚Bäume für Menschen – Trees for the World’ eine großflächige Wieder-aufforstung in Gebieten am Kilimandscharo. Das einzigartige Wiederaufforstungsprojekt wird durch ein außer-gewöhnliches, patentiertes Verfahren umgesetzt: Dem LogoWald! Dabei wird eine bestimmte Fläche im Wiederaufforstungsgebiet nicht bepflanzt. Diese freie Fläche zeichnet ein Firmenlogo oder einen beliebigen anderen Schriftzug nach. Die Aussparung der Freifläche entsteht durch spezielle Einzäunungen und macht circa 20 Prozent der wieder aufgeforsteten Gesamtfläche aus. Der übrige Bereich des LogoWaldes mit einem Anteil von 40 Prozent wird als Naturwald angelegt, der seinem natürlichen Wachstum überlassen bleibt und nicht forstlich genutzt wird. Dieser Naturbereich gilt als Kernbereich des LogoWaldes. Weitere 20 Prozent der Fläche werden mit Baumarten ausgestattet, die eine nachhaltige Nutzung ermöglichen. Auf dem restlichen Areal von 20 Prozent können Fruchtbäume gepflanzt werden – je zur Hälfte Wildlinge wie zum Beispiel Marula oder wilde Feige und veredelte Arten wie Mango oder Papaya. Nach einer Projektlaufzeit von 20 Jahren wird die Logo-Aussparung geöffnet, so dass sich der Wald ganz natürlich weiterentwickeln kann. Über den Zeitraum von 20 Jahren wird das Waldareal mit der Umzäunung gegen Verbiss von Wildtieren geschützt. So kann sich der einheimische Naturwald langsam im Schutz der Plantagenbäume entwickeln. Durch die langfristige Anlage

eines natürlichen Urwaldes leistet der LogoWald einen großen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit.



Hand in Hand – Schutz für Tier und Umwelt ist Lebenserhalt für die Menschen



Armut macht Umweltschutz unmöglich! Wer Umweltschutz durchsetzen will, der muss auch bei den Menschen

ansetzen. Denn arme Menschen können sich ihr Handeln nicht aussuchen. Doch der Klima-Wald schafft dauerhafte Arbeitsplätze. Afrikanische Arbeiterinnen und Arbeiter können mit der Baumschule des LogoWaldes ihren Lebensunterhalt bestreiten und so ihre Familien versorgen. Auf diese Weise sorgt der Klima-Wald auch für soziale Nachhaltigkeit.

Das Projekt LogoWald finanziert sich durch Spenden privater Träger und Unternehmen sowie Patenschaften für eine einheimische Baumart. Jeder Beitrag hilft, den Wald am Leben zu erhalten.

Denn, wenn der Baum stirbt, fällt die Erde ins Nichts.



Lassen Sie uns gemeinsam brennen – für den Wald, für eine bessere Zukunft!



www.baueme.de

www.logowald.org

Bäume für Menschen - Trees for the World® e.V





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren