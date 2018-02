Die Schmetterlings-Sondermarken werden zur LMF-Dauerserie

Nachdem es 2017 fünf saisonale Sondermarken mit Schmetterlingsmotiven gab, und diese bei den Kunden sehr gut ankamen, entschloss sich LMF die Briefmarke zur Dauerserie zu machen.



Zum 1. Februar 2018 ist die neue Serie „Schmetterlinge“ in allen LMF-ServicePoints, online und direkt bei LMF erhältlich. „Norbert Liesz hat die Schmetterlinge u. a. mit den schönen Namen Heliconius Doris im Botanischen Garten Augsburg wunderbar in Szene gesetzt“, schwärmt Martina Schön aus der Philatelie bei LMF über die Motive und freut sich, dass diese ab dem 09.02.2018 in der Schmetterlingsausstellung auch wieder live bewundert werden können. Alle Wertstufen sind selbstklebend als 10er Bögen von Postkarte bis Maxibrief, sowie als gummierter Schmuckbogen erhältlich.



Weitere Infos unter www.logistic-mail-factory.de

Logistic Mail Factory GmbH

Die Logistic-Mail-Factory GmbH ist ein privater Postservice im Verbund der Mediengruppe Pressedruck. Die reinen Briefdienstleistungen werden bei LMF um viele postnahe Dienstleistungen ergänzt. Die Kunden schätzen den Komplettservice rund um den Briefversand: den Druck (Digitaldruck und Offsetdruck), die Kuvertierung, ganz neu das Fulfillment sowie den klassischen oder digitalen Versand - alles aus einer Hand. Briefversand mit LMF heißt Porto sparen. Von Teiladressierung bis hin zum Waren- oder Paketversand. Regionale und saisonale Briefmarken gibt es in über 100 ServicePoints in der Region. Individuelle Briefmarken sowie Kuverts können online unter www.MeineBriefmarke.de gestaltet und bestellt werden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren