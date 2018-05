Saarland@re:publica: kraftvolle Impulse für die digitale Gesellschaft

"Das Saarland ist ein kraftvoller Impulsgeber der digitalen Gesellschaft“, mit dieser Kernbotschaft haben der saarländische Medienstaatssekretär Jürgen Lenn­artz und LMS-Direktor Uwe Conradt auf Europas größter Internet- und Digital-Konferenz re:publica für den hiesigen Digitalstandort geworben und zahlreiche Projekte und Initiativen aus dem Saarland präsentiert.



Das Saar­land ist zum dritten Mal auf der vielbeachteten Konferenz in Berlin mit einem eigenen Empfang vor Ort. Der große Zuspruch von hochrangigen Vertretern der Digitalwirtschaft, der Gesellschaft und der Bundespolitik zeigt, dass das Saarland auch auf der re:publica eine erstklassige Adresse ist, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.



Jürgen Lennartz: “Die exzellente saarländische Forschungslandschaft im Bereich der IT ist ein Aushängeschild für die Bundesrepublik Deutschland. Es spricht für sich, dass auch die Helmholtz Gesellschaft ihr Zentrum für Informationssicherheit (i.G.) ins Saarland gelegt hat. Wir sind mit dem Hauptsitz des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und zwei Max-Planck-Instituten im Bereich der IT ein Top-Forschungsstandort der IT-Welt. Auch vor diesem Hintergrund gilt es die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und neue Geschäftsfelder für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen zu forcieren. Dies gilt auch für unsere jüngste Initiative im Saarland, eine Gamesförderung bei der Saarland Medien GmbH einzurichten.”



DAS SAARLAND IST AUCH JUNG, KREATIV, LAUT UND DIGITAL.



LMS Direktor Uwe Conradt präsentierte ein besonderes Projekt der digitalen Welt - Das DoppelEinhorn. Das Fabelwesen der digitalen Welt wirbt für einen respektvollen Meinungsaustausch und hat in kurzer Zeit bereits viele Menschen für seine Botschaften gewinnen können. Unterstützung erhält das DoppelEinhorn von Rapper EstA und Sänger Eric Philippi. Die jungen Saarländer präsentierten erstmals ihren neuen Song „Nicht Perfekt“. Dass das Saarland stolz sein kann auf 250 Jahre Bergbau-Tradition wurde anschließend in der Vorführung der Initiative Das Erbe on Tour deutlich.



Conradt und Lennartz fassten die vorgestellten Aktivitäten so zusammen: „Wir haben heute gezeigt: Das Saarland ist auch jung, kreativ, laut und digital."





