Pressemitteilung BoxID: 744861 (LMS Landesmedienanstalt Saarland)

Medienrat bestätigt medienrechtliche Unbedenklichkeit von angezeigten Veränderungen bei bigFM Saarland, "Radio Saarbrücken", "Radio Homburg", "Radio Neunkirchen", "City Radio Saarlouis"und "Radio St. Wendel"

Der Medienrat der Landesmedienanstalt Saarland hat in seiner Sitzung vom 21. März 2019 von der Skyline Medien Saarland GmbH angezeigte gesellschaftsrechtliche Veränderungen und beabsichtigte programmliche Änderungen beim Programm „bigFM Saarland“ als medienrechtlich unbedenklich bestätigt. Die Saarbrücker Zeitung zieht sich danach aus der Gesellschaft zurück; diese wird zukünftig allein von der in Mannheim ansässigen Big FM Programmproduktionsgesellschaft S.W. GmbH beherrscht. Ein saarländischer Programmanteil stündlich im Tagesprogramm, regionale Informationen, regionale Anmutung und Personal vor Ort sollen ebenso wie die jugendliche Musikansprache erhalten bleiben, die Präsenz des Saarlandes im Mantelprogramm von BigFM gestärkt werden. Videos für die Webseite von bigFM sollen ebenso wie sämtliche Social Media Accounts von bigFM durch die Redaktion im Saarland produziert werden, ein „bigFM Saarland Zukunftsforum & Digitalisierungsbeirat“ den Digitalisierungsprozess des Unternehmens und im Saarland unterstützen.



Der Medienrat hat zudem angezeigte programmliche Veränderungen bei den schon bestehenden Lokalradios „Radio Saarbrücken“, „Radio Homburg“ und „Radio Neunkirchen“ und den vor dem Programmstart stehenden „City Radio Saarlouis“ und „Radio St. Wendel“ als medienrechtlich unbedenklich bestätigt. Die geplante Schaffung eines Musikrahmenprogramms für diese zukünftig sämtlich durch die Funkhaus Saar GmbH gesteuerten Lokalprogramme erhöht den Anteil deutschsprachiger sowie europäischer, nicht-englischer Musikfarbe im Verbreitungsgebiet der Lokalradios. Sendestudios wird es auch zukünftig an allen Sendestandorten geben. Durch den Verzicht auf Vor-Ort-Moderationen sollen finanzielle Mittel für eine Stärkung der regional- und lokal-informierenden Wortinhalte frei werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (