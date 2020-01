Pressemitteilung BoxID: 782448 (LMS Landesmedienanstalt Saarland)

MEDIA & ME - Les coulisses des professions médiatiques

Lancement de la phase de candidature pour 2020 - Délai de candidature : 12/02/2020

Le projet transfrontalier Media & Me – Les coulisses des professions médiatiques lance aujourd’hui sa phase de candidature pour l’année 2020.



Il s’agit de la quatrième édition du projet. Actuellement, il permet à 18 jeunes venus d’Allemagne, de France, du Luxembourg et de Belgique de découvrir le paysage médiatique de la Grande Région, de s’orienter professionnellement, d’acquérir une expérience pratique et de se créer des contacts dans le milieu.



Jan Hofer, le présentateur en chef du journal télévisé de la chaîne ARD, qui a commencé sa carrière à la Saarländische Rundfunk, sera à nouveau le parrain de cette édition 2020.

Les candidats originaires de la Grande Région pourront envoyer leurs lettres de motivations, vidéos, fichiers audio ou autres contenus créatifs jusqu’au 12/02/2020 à MedienNetzwerk SaarLorLux e.V.. Un jury indépendant sélectionnera un maximum de 18 candidats. La participation est gratuite.



Dans le cadre d’un programme composé de sept modules se déroulant sur plusieurs jours entre mars et octobre 2020, les participants découvriront les coulisses de différentes entreprises du domaine des médias et de leurs différents domaines professionnels, et seront ainsi préparés aux enjeux des métiers médiatiques en Grande Région.



Module 1: production audio, interview et animation

Module 2: processus de rédaction et couverture d’informations locales

Module 3: le paysage médiatique au Luxembourg – un pays, plusieurs langues

Module 4: le paysage médiatique dans l’Est de la Belgique – la couverture médiatique à travers différents supports

Module 5: mobile reporting et l’univers de la télévision (le journalisme télévisuel)

Module 6: le paysage médiatique en France – les défis de la couverture médiatique transfrontalière

Module 7: marketing | droit des médias | expression orale



L'objectif du projet est de donner à de jeunes adultes de Grande Région un aperçu des différents métiers médiatiques, de les aider dans leur orientation professionnelle, de leur permettre de créer des contacts et de réaliser de premiers exercices pratiques sous la direction de professionnels.



Les participants apprendront également à connaître et identifier les différences entre les paysages médiatiques de la Grande Région. Par ailleurs, les questions de droit des médias et d'éthique médiatique seront abordées.



Le projet Media & Me - Les coulisses des professions médiatiques rassemble 24 entreprises (médiatiques) et institutions de Sarre, de la Communauté germanophone de Belgique, de France et du Luxembourg.



En 2020, le projet est financé par le réseau de villes transfrontalier QuattroPole, le Landesmedienanstalt Saarland (LMS), l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) et le ministère de la Communauté germanophone de Belgique/Medienzentrum Ostbelgien. Le projet est dirigé par le Landesmedienanstalt Saarland et parrainé par Jan Hofer.



Pour plus d'informations sur le projet et le processus de candidature, rendez-vous sur notre site Internet : www.media-and-me.de .



Informations sur l’association responsable :



L'association MedienNetzwerk SaarLorLux e. V. (MNS) est un groupement d'entreprises médiatiques de la Grande Région. Les objectifs de l'association MNS sont la prise en charge et la réalisation de projets communs transfrontaliers, le renforcement de la coopération médiatique transfrontalière pour la création d'une image positive de la région, la promotion et la coordination de la compétence médiatique interrégionale, ainsi que la formation initiale et continue transfrontalière dans le domaine des médias.



Partenaires (dernière mise à jour : 01/2020)



Allemagne, Saarland / la Rhénanie-Palatinat:





bigFM Saarland

FORUM Agentur für Verlagswesen, Werbung, Marketing und PR GmbH

HDW Neue Kommunikation GmbH

Landesmedienanstalt Saarland/MedienKompetenzZentrum

RADIO SALÜ - Euro-Radio Saar GmbH

Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH

Saarländischer Rundfunk

Saarländische Wochenblatt Verlagsgesellschaft mbH

Staatskanzlei des Saarlandes

The Radio Group

Trierischer Volksfreund





Belgique de l’Est (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgien)





100’5 DAS HITRADIO

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

GrenzEcho AG

Radio Contact Ostbelgien Now

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Medienzentrum Ostbelgien





France, la Lorraine:





MosaÏkCristal-Television sans frontière

Radio Mélodie





Luxembourg:





Luxemburger Wort

Radio 100.7

Radio ARA/Graffiti

Tageblatt Lëtzebuerg/Editpress



