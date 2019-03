NextStopGlasgow

15.03.19

Mit durchschnittlich 1.500 GBP (zirka 1.730 EUR) verbuchen Incentivereisen die höchsten Ausgaben je Delegierten innerhalb der Geschäftsreisebranche Schottlands. Dies nimmt das Glasgow Convention Bureau in Zusammenarbeit mit lokalen Tourismus- und Gastgewerbetrieben zum Anlass, um im Rahmen der Kampagne „Next Stop Glasgow“ die besonderen Angebote der Metropole speziell für Incentivereisende online unter dem gleichnamigen Hashtag hervorzuheben. Hintergrund der stärkeren Ausrichtung der Destination auf den Incentivemarkt ist es, zum Ziel von einer Million zusätzlicher Übernachtungsgäste bis 2023 beizutragen.



Als weltoffene und mit 600.000 Einwohnern größte schottische Stadt am Fluss Clyde ist Glasgow, die auch den Spitznamen „City of Architecture & Design“ trägt, Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte und bietet attraktive Programme für Incentivereisen. Um Gruppen das vielfältige Angebot der Destination zu verdeutlichen, hat das Glasgow Convention Bureau fünf Eckpfeiler definiert:



Escape to the Wilds of Scotland







Durch die Nähe Glasgows zum Loch Lomond, dem größten Binnensee von Großbritannien zirka 30 Autominuten entfernt, sowie den Inseln Argyll & the Isles, können Veranstaltungsplaner Geschäftsreisenden den idealen Ausgleich zur quirligen Metropole bieten: Natur pur. Rund um den See lassen sich vom Golfturnier für die Führungsriege über Highland Games bis hin zu Bootstouren oder Ausflügen mit dem Wasserflugzeug vielseitige Aktivitäten organisieren. Für eine adrenalingeladene Anreise in die Wildnis sorgt das Team der Incomingagentur Amazing Days mit Helikoptern oder einer Off-Road Tour im Geländewagen. Am Zielort angekommen, wartet im beheizten Armee-Zelt in der Wildnis ein stilechtes Barbecue mit fangfrischem Wild.







Mackintosh Moments







Barcelona hat Gaudí, Chicago Frank Lloyd Wright und Glasgow…Charles Rennie Mackintosh! Er gilt als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der europäischen Art Nouveau Bewegung. Sein Erbe können Eventplaner geschickt in Veranstaltungsprogramme für kunst- und kulturaffine Kunden einbinden und geben ihrer Incentivereise damit einen roten Faden. Wie ein perfekter Tag im Geiste Mackintoshs aussehen könnte? MICE-Gruppen starten mit einem inspirierenden Kunst-Workshop im „House for an Art Lover“ in den Tag – dieses befindet sich auf dem Gelände von Glasgows Bellahouston Park und vereint Kunstgalerie, Ausstellungsraum und Mehrzweck-Künstlerateliers zugleich. Zur Stärkung am frühen Nachmittag wartet ein High Tea mit Teeverkostung in den bekannten Tea Rooms, die von Mackintosh gestaltet und 1903 eröffnet wurden. Für das Meeting zwischendurch bietet sich der Glasgow Art Club an: Der exklusive Member’s Club fungiert schon seit Generationen als Treffpunkt der innovativsten und kreativsten Köpfe Glasgows – hier bestaunen MICE-Gruppen mitunter ein Wandfries von Mackintosh. Beim anschließenden Abendevent im The Lighthouse, Schottlands Zentrum für Design und Architektur und der erste öffentliche Auftrag von Mackintosh, genießen Gruppen bei einem Galadinner auf der Aussichtsplattform eindrucksvolle Ausblicke über Glasgow.







Raus auf die Straße







Auch das Thema „Urban Adventure“ findet im Rahmen der Kampagne Gehör. Streetart ist in Glasgow an jeder Ecke zu bewundern. MICE-Gruppen, die sich künstlerisch austoben möchten, nehmen an einem Graffiti-Workshop teil. Lokale Künstler geben Tipps und Tricks zu unterschiedlichen Motiven und Techniken und das Gesamtkunstwerk fördert den Teamgeist der Gruppe. Neben dem Thema Kunst spielt auch die Musik in der Metropole am Clyde eine wichtige Rolle: Fast täglich finden in der UNESCO „City of Music“ Konzerte statt. Unter dem Motto „Move to the Beat“ lässt sich auch das vielseitige Musikspektrum Glasgows – von Urban und Hip Hop über Elektro und Indie bis hin zu klassischer oder keltischer Musik – in eine Incentive-Reiseroute integrieren. Bei einem geführten Stadtrundgang besuchen Incentivegruppen die älteste noch erhaltene Musikhalle der Welt oder den Ort, an dem die Karriere der Britpop-Band Oasis ihren Anfang nahm. Im National Piping Centre treffen sie einen Dudelsackspieler und lernen bei einem Meisterkurs, wie das ikonische Instrument gespielt wird, während beim schottischen Gruppentanz Ceilidh traditionelle schottische Kultur gefeiert und der Teamspirit gefördert wird. Den industriellen Nostalgiecharm der einstigen Schwerindustriestadt erleben MICE-Gruppen unter dem Leitspruch „Foodie Experiences“ auf trendigen Streetfood-Märkten bei Fingerfood und Craft Beer.

