Immer am Ball

Am 3. Februar 2019 richten sich alle Augen auf den US-Bundesstaat Georgia, in dessen Hauptstadt das bekannteste Sportereignis der Welt ausgetragen wird: der 53. Super Bowl. Das Endspiel der Saison 2018 der National Football League findet im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta statt, das 2017 eröffnete und als Stadion der Superlative gilt. Bis zu 100.000 Zuschauer werden das Finale vor Ort verfolgen und dabei sein, wenn Gladys Knight, die in Atlanta heimisch ist, vor Spielbeginn die amerikanische Nationalhymne anstimmt. Aber auch außerhalb des Super Bowls ist Georgias Hauptstadt mit ihren Attraktionen eine Reise wert und lässt Sportfans vor Begeisterung jubeln.



Ein Blick hinter die Kulissen des Mercedes-Benz Stadiums







Seit 2017 prägt das Heimstadion des NFL-Teams Atlanta Falcons und der Fußballmannschaft Atlanta United mit seiner kühnen Architektur die Kulisse der Metropole. Spektakulär sind dessen ausfahrbares Dach sowie das "Fenster zur Stadt" – 16 Stockwerke hoch und mit beeindruckendem Blick auf Atlantas Skyline. An spielfreien Tagen bietet sich Sportfans die Möglichkeit an einer Tour durch das Mercedes-Benz Stadium teilzunehmen und es aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. So besuchen sie die VIP-Loungen und Umkleidekabinen der beiden Teams und erfahren mehr über die 200 Werke umfassende Kunstsammlung, die vom ansässigen Savannah College of Art and Design (SCAD) zusammengestellt wurde. Diese beinhaltet unter anderem eine riesige Falkenskulptur vor dem Eingang – die weltweit größte freistehende Statue eines Vogels – und ein Wandgemälde, das die ersten Afro-Amerikanischen Footballspieler würdigt. Weitere kunstvolle Graffiti mit Motiven zur Bürgerrechtsbewegung und sozialer Gerechtigkeit werden im Rahmen der „Off the Wall“-Initiative vor dem Super Bowl entstehen und in ganz Atlanta zu bewundern sein.







In der Schmiede der Football-Helden







Vom Mercedes-Benz Stadium ist es nur ein kurzer Spaziergang nach Downtown Atlanta und zum Centennial Olympic Park, wo mehrere Attraktionen auf Besucher warten. Sportfans sollten sich die Chick-fil-A College Football Hall of Fame nicht entgehen lassen. Dieses interaktive Museum lässt den College Football aufleben und bietet jedem Besucher ein personalisiertes Erlebnis. Ein Tunnel führt in ein dreistöckiges Atrium, das mit 760 Football-Helmen von verschiedenen Schulen bestückt ist. Des Weiteren können Besucher ein eigenes Maskottchen entwerfen, in die Rolle eines Trainers schlüpfen, die besten Spiele schauen oder ihr Können auf dem Feld beweisen und Pässe werfen. In unmittelbarer Nähe des Museums befinden sich zudem die World of Coca-Cola, das spektakuläre Georgia Aquarium, das National Center for Civil and Human Rights mit einer bewegenden Ausstellung oder das CNN Center, das einen Blick in die Studios der Nachrichtenmacher erlaubt.







Im Reich der Braves







Mit sechs professionellen Teams bietet Atlanta jede Menge Abwechslung für Sportbegeisterte. Auch der neue SunTrust Park im Norden der Stadt ist einen Abstecher wert. Er ist seit 2017 die Heimat der Baseball-Mannschaft Atlanta Braves und wird vom Entertainment-Komplex The Battery eingerahmt, der unter anderem mit Geschäften, Restaurants, Unterhaltung und einem Hotel aufwartet. An sechs Tagen pro Woche können Besucher an einer Tour durch das Baseballstadion teilnehmen. Diese führt beispielsweise zum Xfinity Rooftop, in die TV-Übertragungskabine und den Pressebereich, in verschiedene VIP-Bereiche sowie zu den Spielerbänken, auf den Übungsplatz oder in das Braves Clubhouse. An den Spieltagen bietet SunTrust zudem ein personalisiertes VIP-Erlebnis an, das Fans mit Zugang zum Feld, wo sie ihre Helden beim Training beobachten können, und mit einer persönlichen Nachricht auf der LED-Anzeige im Stadion überrascht.







Museum der Superlative in Macon







Keine 90 Autominuten von Atlanta entfernt wartet ein weiteres Highlight auf Ballsportfans. Im Zentrum der Stadt Macon steht mit der Georgia Sports Hall of Fame das größte Sportmuseum der USA. Das Gebäude wurde im Stil eines alten Ballparks aus roten Ziegeln sowie mit einem grünen Dach erbaut. Auf fast 4.000 Quadratmetern ehrt es den Amateur- und Profisport inklusive Baseball, Basketball, American Football, Golf und vielen Olympischen Sportarten.







Weitere Informationen finden sich unter www.georgia-usa.de.

