Eine Insel mit vier Preisen

03.12.18

Wofür die Deutsche Fußballnationalmannschaft 60 Jahre brauchte, schafft Madeira in nur 48 Monaten: Mit vier Titeln darf sich die Insel im Atlantik ab sofort schmücken, wurde sie doch just nach 2015, 2016 und 2017 schon wieder von den renommierten World Travel Awards zur weltbesten Insel gekürt. Um diesem maßgeblichen Erfolg ein Denkmal zu setzen, launcht das Madeira Promotion Bureau mit dem heutigen Tag eine Kampagne, mit der genau jene Aspekte beleuchtet werden, für welche die Blumeninsel immer wieder ausgezeichnet wird – die weltbekannte Gastfreundschaft, die natürliche Schönheit der Destination und nicht zuletzt der Stolz der Einheimischen auf ihr Land.



Ohne Worte: Bereits im Juli diesen Jahres kreierte das Promotion Bureau unter dem digitalen Motto #madeiranowordsneeded ein erstes rein auf Social-Media-Kanäle fokussiertes Konzept, welches sich mit der neuen Auszeichnung so richtig mit Leben füllt – durch waschechte Madeirenser, die ihre Heimat mittels Bildern und Videos vorstellen. Von Porto Moniz über Funchal, die Glasaussichtsplattform Cabo Girão, Monte und Fanal bis hinauf zum Pico do Arieiro, einem der höchsten Punkte Madeiras, richtet sich die Botschaft in fünf verschiedenen Sprachen – Japanisch, Französisch, Portugiesisch, Englisch und Deutsch – an ein weltweites Publikum. Die digitale Hommage wurde für über zehn Länder adaptiert und angepasst und kann hier online verfolgt werden. „Die Auszeichnung als weltweit beste Insel ist eine wichtige Anerkennung für die Region sowie die ganze Bevölkerung Madeiras und Porto Santos“, so Roberto Santa Clara, Executive Director des Madeira Promotion Bureau. „Der Preis ist erneut Motivation für uns, Gästen jeden Alters eine unvergesslich schöne Reise zu ermöglichen. Wir sind unglaublich stolz auf diese Anerkennung”.



Die World Travel Awards™ wurden 1993 gegründet, um Exzellenz in den Bereichen Reise, Tourismus und Gastgewerbe anzuerkennen. Heute gelten die Awards weltweit als Gütesiegel für Spitzenleistungen im Reisesegment. Die berühmten Galazeremonien haben sich bereits fest im Kalender der Branche manifestiert. Entscheider, Schlüsselfiguren aus den jeweiligen Bereichen sowie Vertreter führender Branchen- und Publikumszeitschriften gehören seit jeher zu den Teilnehmern der glamourösen Abende.



Weitere Informationen zu Madeira finden sich online unter www.madeiraallyear.com sowie auf Facebook und Instagram mit den Hashtags #madeiraisland, #visitmadeira und #visitportosanto.

