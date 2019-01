LA MAISON DU PAIN bringt das französische Lebensgefühl zurück nach Wiesbaden!

14.01.19

Das Original LA MAISON DU PAIN ist zurück in Wiesbaden und eröffnete Anfang des Jahres die vierte Depandance in der Webergasse 3. Der Standort wird als Franchise betrieben.



Es ist bereits das zweite LA MAISON DU PAIN, das im Zuge einer kompletten Neuausrichtung in verändertem Look erstrahlt. Das neue Ladenlokal sowie alle künftigen „Maisons“ zeigen sich mit neuem Konzept und betont schlichterem, urbanen Interieur, gepaart mit südfranzösischem, kosmopolitischem Ambiente.



Der Franchisegeber Bernd Steiner beschreibt das Konzept als ganzheitliches Sinneserlebnis.



„Wir setzen auf französische Backkunst und auf authentische Atmosphäre. Der herrliche Duft nach frischen Backwaren sollen die Liebhaber von französischer Patisserie in einen Kurzurlaub nach Frankreich entführen!“ „Wir möchten unsere Gäste aus Wiesbaden die südfranzösische Provence zurückbringen und mit französischer Lebenslust anstecken“



Mit dem modernen und klaren Konzept stellt das Unternehmen die Weichen für das weitere Wachstum und die deutschlandweite Expansion. Für 2019 sind weitere Eröffnungen im gesamten Bundesgebiet geplant. Im April soll das Flagshipstore der LA MAISON DU PAIN Gruppe in MYZEIL Frankfurt auf über 400qm eröffnen.



Neu wurde seit Dezember die operative Leitung von LA MAISON DU PAIN Deutschland von dem erfahrenen Systemgastronomen Mario BARDUHN übernommen.



Der Konzeptanbieter plant noch in dieses Jahr weitere LA MAISON DU PAIN Depandancen zu eröffnen.



Ab 2020 folgen weitere Standorte in Österreich und in der Schweiz.



LA MAISON DU PAIN ist zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen Franchiseverband und plant ein Teil der Expansion mit Franchisepartner auszugestalten und betreibt auch eigenen Betriebe an hochfrequentierten Lagen.

