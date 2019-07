Pressemitteilung BoxID: 758568 (LMC Caravan GmbH & Co. KG)

Komfort und Freiheit vom ersten Kilometer an

Reisemobil-Sondermodell Grey Selection 150 von LMC: Das hochwertige Komplettangebot mit vielen cleveren Detaillösungen an Bord

Er ist dafür gemacht, um auf den Straßen und Stellplätzen Europas aufzufallen. Expedition grey heißt die elegante Fahrerhauslackierung, die den Grey Selection 150 mit seinem Fiat Ducato Chassis allein schon äußerlich zum Blickfang werden lässt. Dazu sind auf einer Gesamtlänge von 6,99 Metern bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 Kilogramm weitere zahlreiche innere Werte, die normalerweise als Sonderausstattung gelten und damit einen Preisvorteil bieten, in der Serienausstattung des Reisemobils zu finden. Zudem kann das Aktionsmodell von LMC mit drei hochwertigen Sonderausstattungspaketen punkten. „Das Sondermodell Grey Selection 150 ist ein variables Komplettangebot, das zum entspannten mobilen Reisen einlädt und bis zu vier Personen jede Menge Komfort wie Platz bietet. An Bord finden sich viele clevere Detaillösungen vom Kleiderhaken im Eingangsbereich über mehrere USB-Steckdosen bis hin zu ganz viel Stauraum“, sagt Andreas Michels, Produktmanager Motorcaravan bei der LMC Caravan GmbH & Co. KG.



Viel Tageslicht und jede Menge Ausstattungs-Highlights



Hoher Komfort, praktische Funktionen und viele Annehmlichkeiten im Innenraum: Das sind beim Grey Selection 150 neben dem neuen frischen Innendesign zum Beispiel die hochwertigen Kaltschaummatratzen, hinterlüftete Möbel für ein bestmögliches Raumklima, die Küche mit Dreiflammenkocher und ein 140-Liter-Kühlschrank, dazu die manuelle Klimaanlage und beispielsweise auch die stufenlos dimmbare Deckenbeleuchtung. Garmin-Navigation und Tempomat sind fest integriert, das Cockpit-Bedienteil ist abnehmbar. Über das Skyroof kommt viel Tageslicht ins Innere. Zu den ausgeklügelten Details zählen auch die Multifunktionsrollos inklusive Sichtschutz und im Bad ausreichend Platz zum Verstauen der Pflegeutensilien. Beheizte und isolierte Abwassertanks sind ebenfalls serienmäßig an Bord. Die Markise ist mit Beleuchtung ausgestattet. Auf der Fahrerseite befindet sich die Heckgaragentür zum Verstauen von Gepäck, Grill und Fahrrad. Die integrierte Rückfahrkamera erhöht die Sicherheit unterwegs.



Drei maßgeschneiderte Sonderausstattungspakete



Neben der umfangreichen Serienausstattung – inklusive zwölf Jahren Aufbau Dichtheitsgarantie – bietet LMC für den Grey Selection 150 drei maßgeschneiderte Pakete in punkto Sonderausstattung an. Das „Winterpaket“ beinhaltet unter anderem Fußbodenheizung, Warmwasserheizung und einen gekettelten Teppich für Cockpit und Wohnraum. Zum „Chassis-Design Paket“ gehören beispielsweise Alufelgen, ASR und ESP mit Traction+, Multifunktionslenkrad und automatische Fahrerhaus-Klimaanlage. Dritter im Bunde ist das Paket „Ready-to-go“. Dabei wird das LMC-Sondermodell unter anderem mit einem 20-Zoll-LED-Screen mit Triple Tuner und DVD, Sat-Anlage und Fahrradhalterung für drei Räder ausgestattet.



Über Erwin Hymer Group



Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 6.400 Mitarbeitern und rund 59.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.

