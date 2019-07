Pressemitteilung BoxID: 758563 (LMC Caravan GmbH & Co. KG)

Der Sassino aus Sassenberg: Ein Einsteiger macht Eindruck

LMC präsentiert mit dem 460 E und dem 470 K in der neuen Modellreihe zwei durchdachte Wohnwagengrundrisse

Eine neue Modellreihe fährt im Einsteigersegment vor: LMC bringt den Sassino auf Europas Straßen. Mit dem 460 E und dem 470 K präsentieren die Sassenberger Caravan-Spezialisten dabei gleich zwei durchdachte Grundrisse, die beim komfortablen Wohnen und entspannten Reisen nichts vermissen lassen. Bei einer Gesamtlänge von 6,76 Metern bietet der Sassino 460 E bis zu vier Schlafplätze in Bug und Heck. Der Sassino 470 K, der es auf eine Länge von 7,18 Metern bringt, vereint unter seinem Dach bis zu sechs bequeme Schlafplätze. Seine Gesamthöhe beträgt 2,61 Meter, die Innenstehhöhe verzeichnet 1,98 Meter. „Mit der Entwicklung des Sassino werden wir dem hohen Interesse nach einer Caravan-Variante gerecht, die kurz, kompakt und zugleich mit 880 Kilogramm Leergewicht sehr leicht ist. Darüber hinaus hat er in punkto Komfort und Ausstattung viele angenehme wie nützliche Features an Bord, die mobiles Reisen zum echten Erlebnis machen“, sagt Bodo Diller, Markenverantwortlicher der LMC Caravan GmbH & Co. KG.



Premium-Chassis, frisches Interieur und viel Tageslicht



Schon beim Sassino fährt die bewährte Aufbaukompetenz der Sassenberger im Boden mit – und zwölf Jahre Dichtheitsgarantie. Der Sassino verfügt über ein qualitativ hochwertiges AL-KO Chassis, das durch seine Leichtbauweise für eine bessere Fahrdynamik und höheren Fahrkomfort sorgt. Durch die Rahmenabsenkung ist unter anderem eine niedrige Einstiegshöhe gegeben sowie die Aerodynamik verbessert. Kurbelstützen sind beim Sassino serienmäßig, ebenso Schräglenkerachse und Stahlfelgen. Beim Blick auf den Aufbau stechen die großen Ausstellfenster im Bug wie Heck für viel Tageslicht heraus, die mit Multifunktionsrollos inklusive Sichtschutz ausgestattet sind. Bodenkonstruktion, Bug, Dach und Heck sind aus bewährtem GFK – und weit mehr als Standard im Einsteigersegment. Die Außenseitenwände bestehen aus Hammerschlagblech.



Im Innern punktet der Sassino mit einem frischen Interieur. Die Hängeschrankklappen sind rundumlaufend und bieten viel Platz für Stauraummöglichkeiten. In der Küche steht der Dreiflammenkocher mit integrierter Spüle im Mittelpunkt. Für Milch, Butter und Eier ist ausreichend Platz im 86-Liter-Kühlschrank. Sanfte Beleuchtung lädt im Schlafbereich zum Träumen ein. Der Waschraum hat neben dem Becken eine elektrische Kassetten-Toilette. Ebenfalls an Bord: eine zuverlässige Umluft-Heizung und ein 12-Liter-Frischwassertank.



Sonderausstattung mit drei hochwertigen Paketen



Hinzu kommen eine Vielzahl von Sonderausstattungsoptionen – vom Schiebefenster in der Küche bis zum 3er-Etagenbett. Dazu hat LMC beim Sassino drei Pakete geschnürt. Neben dem „Duschpaket“, bestehend unter anderem aus Armatur, Wanne und Vorhang mit Schiene, stehen optional das „Sassino Paket 1“ mit unter anderem 25-Liter-Abwassertank, Anti-Schlingerkupplung, Stoßdämpfern und 44-Liter-Frischwassertank mit Außeneinfüllstutzen sowie das „Sassino Paket 2“ zu Verfügung, das neben einem Dachfenster und einer Fliegenschutztür auch eine Therme für Warmwasserversorgung und eine 230-V-Zusatzheizung beinhaltet.



Über Erwin Hymer Group



Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 6.400 Mitarbeitern und rund 59.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.

