Pressemitteilung BoxID: 755590 (livekonzepte)

Joo Kraus meets Vocal Leo (kubanischer Chor) & Marialy Pacheco

Samstag 15.06.2019 um 20:00 Uhr, Roxy Ulm

Der Ulmer Trompeter Joo Kraus (5x JazzAward-Preisträger, ECHO Jazz, Grammy-Nominierung) lädt nun zum elften Mal musikalische Freunde, Wegbegleiter und Kollegen zu einem intimen Konzert und Plausch nach Ulm ein.



Dieses Mal begrüßt der Trompeter Joo Kraus einerseits die kubanische Pianistin Marialy Pacheco, andererseits auch den preisgekrönten kubanischen Chor Coro de Cámara „Vocal Leo“, der von Pachecos Mutter Corina Campos geleitet wird. Joo Kraus trifft auf eine geballte Ladung kubanisches Lebensgefühl! Wobei die Gastmusiker Kuba auch von der sensiblen, filigranen Seite zeigen werden. Hier treffen gereifte Persönlichkeiten und famose Musiker aufeinander und werden die Besucher musikalisch als auch mit der einen oder anderen Geschichte aus dem Backstage verzaubern. Ein außergewöhnliches Erlebnis der Extraklasse!



Marialy Pacheco studierte am Instituto Superior de Arte in Havanna Komposition. 2004 reiste sie als Pianobegleitung des Chores ihrer Mutter zur Chorolympiade nach Bremen, wo sie gemeinsam zwei Goldmedaillen gewannen. Zwischen 2009 und 2013 zog es Marialy Pacheco nach Brisbane, Australien. Dort veröffentlichte sie zwei weitere Alben und hatte zahlreiche Auftritte in Australien und Japan. 2012 kehrte sie dann für die Teilnahme an der „Piano Solo Competition“ im Rahmen des Montreux Jazz Festival nach Europa zurück. Als erste Frau gewann sie diesen Wettbewerb.



Seit März 2013 wohnt Pacheco nun wieder in Deutschland. Im Frühjahr 2014 veröffentlichte sie ihr Trio-Album „Introducing“ – als Gastmusiker dabei war auch Joo Kraus. 2017 folgte das Album „Duets“ mit Ihren Lieblingsmusikern und Freunden Hamilton de Holanda, Omar Sosa, Joo Kraus, Rhani Krija, Miguel Zenon und Max Mutzke. Gleichzeitig hatte sie Projekte und Auftritte u.a. mit dem Filmorchester Babelsberg und dem WDR-Funkhausorchester. Im Sommer 2017 gastierte sie auch erneut beim Montreux Jazzfestival und gab ihr Debut im legendären Ronnie Scotts Jazzclub in London.



TICKETS: www.livekonzepte.de , Hotline 0731 206 411 50, Service Center Neue-Mitte, Südwest Presse, Roxy Ulm und alle anderen Reservix-Vorverkaufsstellen.





