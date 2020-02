Pressemitteilung BoxID: 787733 (Literaturtest GmbH & Co. KG)

Neu bestätigte Speaker*innen für den 13. Neuromarketing Kongress am 20.05.2020 in der BMW Welt München!

Bis zum 01. März Tickets zum Early-Bird-Rabatt sichern!

Wie schaffen es Marken, Produkte oder Unternehmen, in Zeiten abnehmender Aufmerksamkeit innerhalb einer Flut von Information bei ihren potenziellen Kunden als relevant wahrgenommen zu werden? "How to be relevant" – darüber sprechen am 20. Mai 2020 renommierte Wissenschaftler*innen, Marktetingexpert*innen und Entscheider*innen auf dem 13. Neuromarketing Kongress in der BMW Welt München. Die Eröffnungskeynote hält einer der meistzitierten und rennomierten deutschen Professoren der zellulären Neurobiologie – Prof. Dr. Martin Korte von der TU Braunschweig. Folgende Speaker sind außerdem neu bestätigt:







Tina Müller, CEO und Vorsitzende der Geschäftsführung der Douglas GmbH

Sebastian Stricker, Gründer und Geschäftsführer von Share GmbH

Prof. Peter Wippermann, Gründer der Trendforschungsagentur Trendbüro

Prof. Dr. Sarah Diefenbach, Wirtschaftspsychologin an der LMU München sowie

Meinolf Ellers, Chief Digital Officer bei der Deutschen Presse-Agentur dpa.





Den #NMK2020 veranstaltet die Haufe Group zusammen mit der Gruppe Nymphenburg. Wir vermitteln Ihnen gern Interviewpartner*innen zum Kongress und freuen uns, wenn Sie dieses Event vorankündigen. Für Frühbucher gilt noch bis zum 01.03.2020 ein Early-Bird-Rabatt von 10 Prozent auf die normale Teilnahmegebühr.



Mit dem Neuromarketing Kongress bietet die Haufe Group gemeinsam mit dem Veranstaltungspartner Gruppe Nymphenburg seit 2008 einen in Europa einzigartigen Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis und eine Plattform für alle, die sich in Sachen Neuromarketing auf den neuesten Stand bringen und mit Gleichgesinnten vernetzen möchten. Jährlich bietet der Kongress zu einem Themenschwerpunkt eine Vielzahl an Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis als Referent*innen.



Zum Inhalt des #NMK2020: Das eigene Produkt, die eigene Marke oder die eigene Dienstleistung mit Relevanz für den Kunden aufzuladen, ist das hohe Ziel jeder Marketingstrategie. Wie lassen sich Kund*innen langfristig gewinnen, sich binden? Was denken die Konsument*innen, was treibt sie an? Was überzeugt sie? Genau das macht sich der #NMK2020 zum Thema. Am 20 Mai. 2020 kommen dazu über 300 Entscheider*innen aus dem Bereich Marketing zusammen, um sich auszutauschen und die zehn Vorträge der renommierten Speaker zu hören und darüber zu diskutieren. Die Eröffnung des Kongresses übernehmen als Veranstalter Volker Dabelstein von der Haufe Group und Sören Ott von der Gruppe Nymphenburg.



Weitere Informationen zum 13. Neuromarketing Kongress finden Sie HIER.



Über den Kongress





Seit 2008 veranstalten die Haufe Group und die Gruppe Nymphenburg gemeinsam den mittlerweile größten europäischen Neuromarketing Kongress in der BMW-Welt München. Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden Unternehmen ergibt sich eine einzigartige Konstellation und Kompetenz im Bereich Neuromarketing, die sich in einer Vielfalt an Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis als Referent*innen auf dem jährlichen Kongress offenbart. Renommierte Wissenschaftler wie Gerald Hüther und Manfred Spitzer, Blogger Sascha Lobo oder Unternehmerin Sina Trinkwalder waren hier schon zu Gast. Der NMK bietet eine Plattform für alle, die sich in Sachen Neuromarketing auf den neuesten Stand bringen und mit Gleichgesinnten vernetzen möchten.



Über Haufe



Erfolg durch Menschen, die das Richtige tun. Für die Haufe Group mit ihren Marken Haufe, Haufe Akademie und Lexware steht der Mensch im Zentrum des unternehmerischen Denkens und Handelns. Haufe ist einer der deutschlandweit führenden Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen und Dienstleistungen sowie im Bereich Aus- und Weiterbildung. Das 1951 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Freiburg beschäftigt 2.000 Mitarbeiter*innen weltweit und bietet ein einzigartiges Portfolio aus Software, Fachinformationen, Weiterbildung und Beratung.



Innerhalb der Haufe Group publiziert der Bereich Haufe Publishing Bücher, eBooks, crossmediale Produkte und digitale Zusatzangebote wie z. B. Augmented Reality und Arbeitshilfen online. Das Portfolio wendet sich primär an B-to-B-Kunden und deckt das gesamte Themenspektrum der Haufe Group und ihrer Kernzielgruppen ab: Personal, Management, Marketing, Rechnungswesen/Controlling und Immobilien. Jährlich erscheinen ca. 150 Novitäten.



Über die Gruppe Nymphenburg



Seit über 45 Jahren begleitet die Gruppe Nymphenburg als spezialisiertes Beratungs- und Marktforschungsunternehmen führende internationale Markenartikel-Hersteller und Handelsunternehmen sowie Dienstleister von der Marken-Positionierung bis zur Umsetzung am PoS. Dabei berät sie fundiert und „insight-basiert“ und begleitet die Kunden von Positionierung/Konzeptionierung über die Strategie-Entwicklung bis zur erfolgreichen Implementierung.



