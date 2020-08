Pressemitteilung BoxID: 809795 (Literaturtest GmbH & Co. KG)

Greenwashing und aufgehübschte Code of Conducts - "Dialog statt Spaltung!" zeigt, wie Unternehmen mit Kommunikation manipulieren

Unternehmen besitzen Verantwortung – für ihre Mitarbeiter, ihre Kunden, ihre Umwelt. Doch leider entspricht das, was nach außen kommuniziert wird, nicht immer dem, was tatsächlich an der Tagesordnung steht. Es wird wildes Greenwashing im Bereich Corporate Social Responsibility betrieben und der Code of Conduct aufgehübscht, wo es nur geht. In seinem Buch „Dialog statt Spaltung!“ beleuchtet Kommunikationsexperte Patrick Nini die Manipulationsfähigkeit von Unternehmen auf kommunikativer Ebene und zeigt auf, wie verantwortungsbewusste Kommunikation im wirtschaftlichen Sektor aussehen könnte und sollte.



Das Buch erscheint am Weltfriedenstag, den 21. September, weitere Informationen zum Buch finden Sie hier. Einen ersten Eindruck des Autors erhalten Sie im Podcast des Gabal Verlags. Gerne merke ich Sie jetzt schon für ein Rezensionsexemplar vor oder lasse Ihnen das PDF zum Buch zukommen!



Über den Autor



Patrick Nini ist Vortragsredner und Kommunikationstrainer. Er ist seit langer Zeit politisch aktiv und hat das Kommunikationsverhalten von Politikern und wirtschaftlichen Playern in Österreich, Deutschland und der Schweiz analysiert. Er kennt die relevanten Werkzeuge für verantwortungsbewusste Kommunikation und durchschaut die Fallstricke verantwortungslosen Kommunizierens. Patrick Nini ist überzeugt, dass es gelingen kann, kommunikative Brücken zu bauen und auf diese Weise die Gesellschaft zu einen. Er ist Vermittler zwischen Fronten und schafft mit seinem Institut für Dialogentwicklung (IFD Global) Räume für einen gemeinsamen Dialog. 2017 erschien sein erstes Buch "Speech Pad: Warum gut präsentieren heute anders geht" bei GABAL.

