- LIP Invest erwirbt elfte Logistikimmobilie für ihren Deutschland-Fonds

- Objekt langfristig an Deutsche Post Immobilien vermietet

- Fonds kann weiter diversifiziert werden



LIP Invest, der in München ansässige Investmentspezialist für Logistikimmobilien, kauft die elfte Immobilie für seinen offenen Immobilien-Spezial AIF „LIP Real Estate Investment Fund - Logistics Germany“. Das Objekt wurde von NAI Apollo Frankfurt im Auftrag des Verkäufers einem eingeschränkten Investorenkreis angeboten. Im Rahmen dieses Verfahrens konnte sich LIP die begehrte Umschlaghalle sichern. Die als so genannte mechanische Zustellbasis (MechZB) konzipierte Immobilie wird seit Errichtung in 2012 von der Deutschen Post genutzt. Das bestehende Mietverhältnis läuft langfristig weiter.



Das Objekt verfügt über rund 5.000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche sowie über 80 Stellplätze für LKW, Sprinter und PKW. Die Immobilie befindet sich verkehrsgünstig direkt am Hauptbahnhof in Braunschweig. Der Mieter nutzt den Standort als Zustellbasis für das gesamte Stadtgebiet und die umliegenden Gemeindeteile. Die seinerzeit erste als so genannte MechZB erstellte Immobilie ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil im Netzwerk des führenden Paketdienstleisters Deutsche Post.



Verkäufer des Objekts ist eine große deutsche Pensionskasse. LIP wurde im Ankaufsprozess rechtlich von SNP Schlawien, steuerlich von Mazars und technisch von Gleeds unterstützt.



Bodo Hollung, Gesellschafter und Geschäftsführer von LIP Invest: „Wir freuen uns, mit dem Erwerb des Paketverteilzentrums eine weitere Diversifizierung unseres Fonds zu erreichen. Nach dem Kauf des Hermes-Fulfillmentcenters in Haldensleben können wir somit auch auf Fondsebene dem boomenden E-Commerce weiter Rechnung tragen.“



Über DHL

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Als „family of divisions“ bieten die DHL-Divisionen ein einzigartiges Logistikportfolio – von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern, spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie „Technology“, „Life Sciences & Healthcare“, „Automotive“, „Energy“ und „Retail“ und einer ausgewiesenen Verpflichtung zu unternehmerischer und gesellschaftlicher Verantwortung ist DHL „The logistics company for the world“. DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro.



Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Werbezwecken. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des offenen Spezial-AIF „LIP Real Estate Investment Fund LOGISTIC GERMANY“ („Fonds“) sind den jeweils gültigen Vertragsunterlagen (d.h. der Anlegervereinbarung, dem Zeichnungsvertrag, die gem. § 307 Abs. 1 und 2 KAGB bereitgestellten) sowie dem letzten Jahresbericht zu entnehmen. Jene Dokumente sind die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem von der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (Anschrift: Ferdinandstr. 61, 20095 Hamburg) verwalteten Fonds.



Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse keine Garantie für eine künftige Wertentwicklung darstellen. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es ist möglich, dass der Anleger nicht den gesamten ursprünglich investierten Anlagebetrag zurückerhält. Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann sich zukünftig ändern.



Datenquelle ist, soweit nichts anderes angegeben wurde, LIP Invest.

